Как очистить кухонные фасады от жира и не повредить поверхности: советы от профессионалов

Чем помыть кухонные фасады

Кухня нуждается в особом внимании, поскольку при приготовлении пищи поверхности постоянно контактируют с испарениями. Даже самая современная вытяжка не способна полностью остановить осаждение микроскопических капель масла. Со временем они превращаются в плотный липкий слой, который портит вид мебели и собирает пыль.

По мнению экспертов по клинингу, главная причина появления грязи — это поднимающийся от плиты пар. Она смешивается с жиром и оседает на верхних панелях шкафов. Если не удалять эти загрязнения регулярно, они затвердевают и требуют специальных методов очищения.

Чем помыть фасады на кухне

Специалисты рекомендуют использовать белый уксус как природный обезжириватель. Он эффективно растворяет грязь, не повреждая большинство покрытий.

Чтобы очистить сверху, смешайте белый уксус с теплой водой в равных пропорциях. Распылите смесь на дверцу, подождите несколько минут, а затем протрите сухой микрофиброй.

Очистка средством для посуды — это самый безопасный вариант для регулярного ухода за мебелью из мдф или пластика. Поскольку состав таких средств рассчитан на борьбу с жирами, он идеально подходит для кухонных фасадов.

Сделайте тёплый мыльный раствор и нанесите его мягкой губкой. Главное — хорошо отжимать ткань, чтобы влага не попадала в швы мебели.

Если на поверхности есть устаревшие пятна, поможет пищевая сода. Однако этот метод требует осторожности, потому что сода является легким абразивом.

Смешайте соду с водой до состояния густой пасты и нанесите только на загрязненный участок. Не тритесь слишком сильно, чтобы не оставить царапин на лакированных поверхностях.

Для шкафов из натурального дерева лучше использовать мыло на основе растительных масел. Она не только чистит, но и питает древесину, возвращая ей блеск.

После использования такого средства обязательно отполируйте поверхность сухой салфеткой.

Как предотвратить появление жира на фасадах

Для профилактики можно использовать универсальный домашний спрей из воды, уксуса и капли моющего средства. Достаточно раз в неделю протирать им верхние части шкафов, чтобы жир не успевал накапливаться. Такой подход поможет сохранить кухню чистой без лишних усилий.