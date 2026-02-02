ТСН в социальных сетях

Как очистить кухонные фасады от жира и не повредить поверхности: советы от профессионалов

Чем отмыть устаревший жир на кухне: средства для фасадов

Кухня нуждается в особом внимании, поскольку при приготовлении пищи поверхности постоянно контактируют с испарениями. Даже самая современная вытяжка не способна полностью остановить осаждение микроскопических капель масла. Со временем они превращаются в плотный липкий слой, который портит вид мебели и собирает пыль.

По мнению экспертов по клинингу, главная причина появления грязи — это поднимающийся от плиты пар. Она смешивается с жиром и оседает на верхних панелях шкафов. Если не удалять эти загрязнения регулярно, они затвердевают и требуют специальных методов очищения.

Чем помыть фасады на кухне

  • Специалисты рекомендуют использовать белый уксус как природный обезжириватель. Он эффективно растворяет грязь, не повреждая большинство покрытий.

Чтобы очистить сверху, смешайте белый уксус с теплой водой в равных пропорциях. Распылите смесь на дверцу, подождите несколько минут, а затем протрите сухой микрофиброй.

  • Очистка средством для посуды — это самый безопасный вариант для регулярного ухода за мебелью из мдф или пластика. Поскольку состав таких средств рассчитан на борьбу с жирами, он идеально подходит для кухонных фасадов.

Сделайте тёплый мыльный раствор и нанесите его мягкой губкой. Главное — хорошо отжимать ткань, чтобы влага не попадала в швы мебели.

  • Если на поверхности есть устаревшие пятна, поможет пищевая сода. Однако этот метод требует осторожности, потому что сода является легким абразивом.

Смешайте соду с водой до состояния густой пасты и нанесите только на загрязненный участок. Не тритесь слишком сильно, чтобы не оставить царапин на лакированных поверхностях.

  • Для шкафов из натурального дерева лучше использовать мыло на основе растительных масел. Она не только чистит, но и питает древесину, возвращая ей блеск.

После использования такого средства обязательно отполируйте поверхность сухой салфеткой.

Как предотвратить появление жира на фасадах

Для профилактики можно использовать универсальный домашний спрей из воды, уксуса и капли моющего средства. Достаточно раз в неделю протирать им верхние части шкафов, чтобы жир не успевал накапливаться. Такой подход поможет сохранить кухню чистой без лишних усилий.

