Дата публикации
Категория
Эксклюзив ТСН
Количество просмотров
751
Время на прочтение
2 мин

В Украине могут резко вырасти цены: эксперты рассказали, что подорожает

Как генераторная наценка и девальвация гривны ударят по кошелькам украинцев и на сколько подорожают продукты. Экономисты дали прогноз цен на февраль.

Авторы публикации
Фото автора: Олександр Панченкно Олександр Панченкно Фото автора: Мария Бойко Мария Бойко
В Украине могут подорожать продукты

В Украине могут подорожать продукты / © Pixabay

Эксперты разошлись в оценках относительно темпов инфляции, однако большинство соглашается: девальвация гривны и расходы бизнеса на альтернативное питание неизбежно скажутся на стоимости продуктов.

Сколько будет стоить гречка, яйца и цитрусовые — в материале ТСН.ua

Сезонное подорожание и «тяжелая» логистика

Эксперт Андрей Забловский прогнозирует, что инфляция в феврале удержится на уровне января — около 1-1,1%. На цены будет давить постепенное исчерпание запасов овощей и так называемая «генераторная наценка» — расходы производителей на топливо для автономной работы.

Каких цен ждать на полках:

  • Яйца: прибавят в цене 5%, стоимость вырастет до 66-70 грн за десяток.

  • Гречка: ожидается скачок на 5-8%, цена поднимется с 37-38 грн до 40-42 грн/кг.

  • Хлеб: подорожает умеренно — на 1,5-2%.

  • Молочка и сыры: сливочное масло и твердые сыры могут добавить 2-5%. Для сыра среднего сегмента это означает плюс 7-20 грн на каждом килограмме.

  • Цитрусовые: из-за девальвации и сложной логистики цены взлетят на 10%. В частности, лимоны пересекут отметку в 100 грн/кг.

Сдерживающий эффект прошлого года

Другой эксперт, Андрей Шевчишин, имеет противоположное мнение. Он считает, что инфляция в феврале может даже замедлиться. Его аргумент — низкие темпы роста цен производителей в прошлом 2025 году (всего 8,2%).

Поскольку именно отпускные цены заводов и ферм определяют стоимость товаров в рознице с лагом в несколько месяцев, этот фактор может сдержать резкие скачки цен, даже несмотря на колебания курса валют.

Что в итоге?

Хотя мнения аналитиков относительно общих темпов инфляции разнятся, покупателям стоит готовиться к традиционному февральскому подорожанию «борщевого набора» и импортных фруктов. В то же время стабильные цены производителей дают надежду, что подорожание не будет критическим для базовых продуктов питания.

Больше читайте в материале: Февраль готовит экономические «сюрпризы»: какими будут цены, зарплаты, пенсии и курс гривны

Дата публикации
Количество просмотров
751
