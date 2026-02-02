В Украине могут резко вырасти цены: эксперты рассказали, что подорожает

В Украине могут подорожать продукты / © Pixabay

Реклама

Эксперты разошлись в оценках относительно темпов инфляции, однако большинство соглашается: девальвация гривны и расходы бизнеса на альтернативное питание неизбежно скажутся на стоимости продуктов.

Сколько будет стоить гречка, яйца и цитрусовые — в материале ТСН.ua

Сезонное подорожание и «тяжелая» логистика

Эксперт Андрей Забловский прогнозирует, что инфляция в феврале удержится на уровне января — около 1-1,1%. На цены будет давить постепенное исчерпание запасов овощей и так называемая «генераторная наценка» — расходы производителей на топливо для автономной работы.

Реклама

Каких цен ждать на полках:

Яйца: прибавят в цене 5% , стоимость вырастет до 66-70 грн за десяток.

Гречка: ожидается скачок на 5-8% , цена поднимется с 37-38 грн до 40-42 грн/кг .

Хлеб: подорожает умеренно — на 1,5-2% .

Молочка и сыры: сливочное масло и твердые сыры могут добавить 2-5% . Для сыра среднего сегмента это означает плюс 7-20 грн на каждом килограмме.

Цитрусовые: из-за девальвации и сложной логистики цены взлетят на 10%. В частности, лимоны пересекут отметку в 100 грн/кг.

Сдерживающий эффект прошлого года

Другой эксперт, Андрей Шевчишин, имеет противоположное мнение. Он считает, что инфляция в феврале может даже замедлиться. Его аргумент — низкие темпы роста цен производителей в прошлом 2025 году (всего 8,2%).

Поскольку именно отпускные цены заводов и ферм определяют стоимость товаров в рознице с лагом в несколько месяцев, этот фактор может сдержать резкие скачки цен, даже несмотря на колебания курса валют.

Что в итоге?

Хотя мнения аналитиков относительно общих темпов инфляции разнятся, покупателям стоит готовиться к традиционному февральскому подорожанию «борщевого набора» и импортных фруктов. В то же время стабильные цены производителей дают надежду, что подорожание не будет критическим для базовых продуктов питания.

Реклама

Больше читайте в материале: Февраль готовит экономические «сюрпризы»: какими будут цены, зарплаты, пенсии и курс гривны