Деньги
287
2 мин

"Золотые" ценники: как отключения света изменят стоимость продуктов в феврале

Отключения света заставляют бизнес переходить на генераторы, что автоматически удорожает производство и хранение товара. Однако один фактор сдерживает цены и не позволяет продуктам дорожать слишком резко.

Автор публикации
Ирина Игнатова
продукты в магазине

В феврале ожидается повышение цен на продукты / © Pixabay

Украинцам следует готовиться к очередному переписыванию ценников на продукты в магазинах, но паниковать пока не стоит.

Как энергетический кризис повлияет на стоимость базовой корзины потребителя, объяснил исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в интервью «Главреду».

Почему цены растут, но не «летят в космос»

По словам экономиста, продукты дорожают постоянно, и свет — только один из факторов инфляции. Хранение овощей и работа морозильников на генераторах стоят дорого. Бизнес пытается перенести эти расходы на покупателя. Но есть «потолок».

"Производитель не продаст дороже, чем покупатель способен заплатить", — отмечает Пендзин. Платежеспособность населения падает, поэтому бизнес вынужден балансировать между прибылью и реальностью.

Что будет с ценами: прогноз по категориям

  • Хлеб. Резких скачков не будет. Прогноз о подорожании на 20% — это «страшилки» пекарей. Реальный рост составит стабильные 1–1,5% в месяц .

  • Мясо и яйца. Парадокс, но цены почти не изменятся. Если курятина или свинина станут слишком дорогими, люди просто перестанут покупать их.

  • Молочные продукты. Здесь ситуация сложная. Украинские молочные продукты проигрывают конкуренцию более дешевому импорту (например, из Польши). Поэтому цены будут расти умеренно, чтобы окончательно не потерять покупателя. Сливочное масло, подешевевшее в январе из-за мировых трендов, в феврале снова пойдет вверх.

  • Овощи. «Борщевой набор» дорожает из-за затрат на хранение, но картофель все равно на 20% дешевле , чем в прошлом году, благодаря хорошему урожаю в 2025-м. Импортный картофель появится в магазинах не раньше апреля.

  • Масло. Цена может дойти до 100 грн за литр, но вряд ли выше — внутренний спрос не вытянет цену в 120 грн.

Будет ли дефицит продуктов

Эксперт категорически исключает необходимость бежать в магазины и делать стратегические запасы консервов или круп из-за советов чиновников.

«В Украине никогда не было дефицита продуктов питания. Я не вижу оснований для серьезных разговоров об этом», — подытожил Пендзин.

Общая инфляция в январе ожидается на уровне 2–2,5%. Ситуация сложная, но контролируемая. Главным ограничителем цен остается бедность населения, а не реальная себестоимость или желание бизнеса.

Напомним, цены на столовую свеклу в Украине ползут вверх. Причина подорожания — сокращение запасов хорошего качества и активизация спроса со стороны торговых компаний.

287
