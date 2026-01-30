"Золотые" ценники: как отключения света изменят стоимость продуктов в феврале

В феврале ожидается повышение цен на продукты / © Pixabay

Украинцам следует готовиться к очередному переписыванию ценников на продукты в магазинах, но паниковать пока не стоит.

Как энергетический кризис повлияет на стоимость базовой корзины потребителя, объяснил исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в интервью «Главреду».

Почему цены растут, но не «летят в космос»

По словам экономиста, продукты дорожают постоянно, и свет — только один из факторов инфляции. Хранение овощей и работа морозильников на генераторах стоят дорого. Бизнес пытается перенести эти расходы на покупателя. Но есть «потолок».

"Производитель не продаст дороже, чем покупатель способен заплатить", — отмечает Пендзин. Платежеспособность населения падает, поэтому бизнес вынужден балансировать между прибылью и реальностью.

Что будет с ценами: прогноз по категориям

Хлеб. Резких скачков не будет. Прогноз о подорожании на 20% — это «страшилки» пекарей. Реальный рост составит стабильные 1–1,5% в месяц .

Мясо и яйца. Парадокс, но цены почти не изменятся. Если курятина или свинина станут слишком дорогими, люди просто перестанут покупать их.

Молочные продукты. Здесь ситуация сложная. Украинские молочные продукты проигрывают конкуренцию более дешевому импорту (например, из Польши). Поэтому цены будут расти умеренно, чтобы окончательно не потерять покупателя. Сливочное масло, подешевевшее в январе из-за мировых трендов, в феврале снова пойдет вверх.

Овощи. «Борщевой набор» дорожает из-за затрат на хранение, но картофель все равно на 20% дешевле , чем в прошлом году, благодаря хорошему урожаю в 2025-м. Импортный картофель появится в магазинах не раньше апреля.

Масло. Цена может дойти до 100 грн за литр, но вряд ли выше — внутренний спрос не вытянет цену в 120 грн.

Будет ли дефицит продуктов

Эксперт категорически исключает необходимость бежать в магазины и делать стратегические запасы консервов или круп из-за советов чиновников.

«В Украине никогда не было дефицита продуктов питания. Я не вижу оснований для серьезных разговоров об этом», — подытожил Пендзин.

Общая инфляция в январе ожидается на уровне 2–2,5%. Ситуация сложная, но контролируемая. Главным ограничителем цен остается бедность населения, а не реальная себестоимость или желание бизнеса.

Напомним, цены на столовую свеклу в Украине ползут вверх. Причина подорожания — сокращение запасов хорошего качества и активизация спроса со стороны торговых компаний.