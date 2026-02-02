Євген Клопотенко після заручин заговорив про дітей і розсекретив, яким буде його весілля

Євген Клопотенко / © instagram.com/klopotenko

Реклама

Український шеф-кухар і ресторатор Євген Клопотенко після заручин із Катериною Воскресенською заговорив про дітей і розсекретив, яким буде їхнє весілля.

У січні кулінар освідчився обраниці після року стосунків. Зараз пара готується до весілля. Євген Клопотенко на проєкті "Тур зірками" говорить, що це не буде звичне гуляння. Подружжя на весіллі планує відроджувати українські традиції. Євген Клопотенко зізнається, що хоче на святі готувати для гостей. Тим часом Катерина планує, аби все минуло гарно. Щоправда, кулінар ділиться, що не знає, чи буде доречним влаштовувати весілля під час війни, проте парі цього неабияк хочеться.

"Обговорювали вже, яким бачимо весілля. Ми його формуємо. Я хочу готувати на весіллі. Це моє бажання. Катерина хоче, щоб було гарно і мило. Але чи можна під час війни робити весілля, яким воно має бути, ми не знаємо. Чи є бажання сказати всьому світу, що у нас весілля, і прожити його в українському стилі — так. Ми зараз у дискусії. Я не хочу, щоб це була якась гулянка. Я точно хочу, щоб це було відродження української традиції", — говорить кулінар.

Реклама

Євген Клопотенко з нареченою / © instagram.com/klopotenko

Також Євген Клопотенко заговорив й про дітей. Кухар зізнається, що вже давно готовий до поповнення в родині. Проте ресторатор та його наречена вирішили не квапитися з цим. Євген Клопотенко запевняє, що коли це станеться, то обов'язково публічно повідомить.

"Я готовий до дітей був ще три роки тому. Але коли це станеться… Ще треба пройти багато етапів, підготуватися до цього, здати якісь аналізи. Ми в процесі зараз розуміння всіх фізіологічних норм. Як це станеться — ми все розкажемо. Я до дітей був готовий дуже давно, тому я не бачу в цьому якоїсь проблеми", — запевнив кулінар.

Нагадаємо, нещодавно Євген Клопотенко разом із нареченою вирушив у відпустку на захід України. Кулінар вже замилував їхньою романтикою в горах.