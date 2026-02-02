- Дата публікації
-
- Категорія
- Наука та IT
- Кількість переглядів
- 10
- Час на прочитання
- 2 хв
Де не ставити роутер вдома: експерти назвали 7 місць, які погіршують Wi-Fi
Правильне розташування роутера значно покращує якість сигналу.
Фахівці назвали сім місць у квартирі та будинку, де не варто ставити роутер, щоб уникнути слабкого Wi-Fi і збоїв у роботі інтернету.
Про це пише видання iTechua
Хоча здається, що встановити роутер просто — підключив і він працює, на практиці місце розташування має величезне значення. Неправильне розташування призводить до уповільнення інтернету, зависань відеодзвінків і навіть до того, що Wi-Fi у сусідів ловить краще, ніж у власній квартирі.
Експерти виділяють сім основних «небезпечних» місць для роутера:
Поруч із телевізором
Хоча естетично зручно заховати пристрій за ТБ, екран екранірує Wi-Fi і погіршує сигнал. Краще розміщувати роутер за шторою або у відкритому місці, а не за технікою.
Шафи та ніші
Меблі, стіни, скло і дзеркала значно глушать сигнал. Особливо дзеркала відбивають хвилі Wi-Fi в бік, де ними не користуються.
Мікрохвильова піч
Працюючи на частоті 2,4 ГГц, мікрохвильовка створює перешкоди для Wi-Fi, уповільнюючи інтернет до мінімуму.
Холодильник
Слабко впливає на сигнал, але все ж частково його відбиває. Роутер працюватиме, проте краще ставити його подалі від побутової техніки.
Коридор
Хоч багато хто вважає його центром квартири, несучі стіни та двері глушать сигнал, і до кімнат він доходить слабкіше.
Неопалювані приміщення
На дачі чи в сараї роутеру нічого не загрожує, але при тривалій відсутності краще відключати його від мережі. Для постійної роботи можна купити спеціальний вуличний роутер, що витримує до -40°C.
Головний принцип розташування: Роутер краще ставити у відкритому просторі, подалі від металу, дзеркал, товстих стін та побутових приладів. Для відновлення стабільності інтернету експерти радять періодично перезавантажувати пристрій і вимикати його з розетки, щоб «очистити» від накопичених помилок.
Правильне розташування роутера дозволяє забезпечити стабільний інтернет у всіх кімнатах, покращує швидкість передачі даних і зменшує ризик зависань при роботі з онлайн-сервісами.
Нагадаємо, раніше фахівці пояснювали, чи потрібно вимикати Wi-Fi роутер на ніч і розповідали, у яких двох випадках це дійсно варто робити.