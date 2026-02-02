ТСН у соціальних мережах

Олеся Жураківська розкрила правду про свої романи після невдалих стосунків: "Це може змінитися"

Акторка розповіла, як її негативний попередній досвід вплинув на романи з чоловіками.

Олеся Жураківська

Олеся Жураківська / © instagram.com/zhurakivska_olesya

Відома українська акторка Олеся Жураківська, яка нещодавно розповіла про переїзд з власної до орендованої оселі, висловилася про особисте життя.

Раніше артистка вважала, що гроші та кохання полюбляють тишу. Проте в інтерв’ю Аліні Доротюк вона привідкрила таємницю і зізналася, що зараз не перебуває у романтичних стосунках. За словами зірки, уваги від чоловіків у її житті достатньо, однак потреби в постійному супутникові вона не відчуває. Акторка наголосила, що завжди комфортно почувається наодинці з собою.

«У мене немає коханого чоловіка. Точніше, у мене є чоловіки, яким я дуже подобаюся, вони дарують мені квіти, приділяють увагу. Але партнера немає, і у мене немає такої мети. Не знаю, може, це колись зміниться. Але сьогодні — ні. Я взагалі така по життю, що мені дуже добре з собою. Мені ще з дитинства ніколи не було самотньо, сумно чи щось таке. У мене був глибокий цікавий світ і все завжди було нормально. Але це може змінитися. Мені це окей», — розповіла артистка.

Олеся Жураківська / © instagram.com/zhurakivska_olesya

Олеся Жураківська / © instagram.com/zhurakivska_olesya

Також Олеся торкнулася теми болісного минулого, зазначивши, що її попередні п’ятирічні травматичні стосунки не зруйнували її віру в чоловіків, і знову підкреслила, що така позиція пов’язана винятково з її внутрішніми відчуттями себе.

«У мене до травматичного досвіду були чудові стосунки, та й після — чудові. Немає у мене цієї потреби, щоб зі мною хтось постійно був поруч. Щиро кажу: мені сьогодні добре й спокійно», — підкреслила Олеся.

Нагадаємо, нещодавно світська левиця Кім Кардашян закрутила роман із британським автогонщиком, зіркою «Формули-1». Інсайдери заскочили парочку за таємним романтичним вечором.

