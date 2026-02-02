ТСН у соціальних мережах

Кім Кардашян закрутила роман із зіркою "Формули-1" — другом її колишнього чоловіка Каньє Веста

Інсайдери стверджують, що парочка перебуває в стосунках, але ретельно це приховує.

Кім Кардашян

Кім Кардашян / © Associated Press

Американська світська левиця та підприємниця Кім Кардашян закрутила роман із британським автогонщиком, зіркою "Формули-1" Льюїсом Гемілтоном.

Принаймні, в цьому переконує інсайдер видання The Sun та наводить низку доказів, що нібито підтверджують романтичний зв'язок парочки.

Днями Кім Кардашян побувала в Англії, куди вона прилетіла приватним літаком з Лос-Анджелеса. Світська левиця з аеропорту вирушила до маєтку. Що цікаво, хоч знаменитість прибула на короткий термін, проте речей взяла з собою забагато, що їй довелось скористуватися одразу двома автівками. До того ж маєтку згодом гелікоптером прилетів і Льюїс Гемілтон, щоб нібито провести час із Кім Кардашян.

Льюїс Гемілтон / © Associated Press

Льюїс Гемілтон / © Associated Press

Як стверджує інсайдер, парочка зупинилась в одній кімнаті, насолоджувалась вечерею та проводила час у SPA.

"Все мало дуже романтичний вигляд. Кім і Льюїс скористалися всіма запропонованими зручностями. Вони замовили масаж для пари та мали повний доступ до послуг лише для двох. Все трималося в таємниці — вони явно хотіли провести трохи часу лише вдвох. Увечері вони вечеряли в окремій кімнаті, щоб у них не було інших гостей", - говорить інсайдер.

Кім Кардашян / © Associated Press

Кім Кардашян / © Associated Press

Врешті, наступного дня парочка покинула маєток. Спочатку вирушила Кім Кардашян, а слідом за нею Льюїс Гемілтон. Парочка роз'їхалась окремо.

Зазначимо, світська левиця вже давно знайома з автогонщиком. Льюїс Гемілтон близько товаришував із колишнім чоловіком світської левиці – репером Каньє Вестом.

Нагадаємо, нещодавно український поет Павло Вишебаба розсекретив свій новий роман та публічно представив обраницю. Знаменитість розповів про зміни в особистому житті.

