Ким Кардашьян / © Associated Press

Американская светская львица и предпринимательница Ким Кардашьян закрутила роман с британским автогонщиком, звездой "Формулы-1" Льюисом Хэмилтоном.

По крайней мере, в этом убеждает инсайдер издания The Sun и приводит ряд доказательств, якобы подтверждающих романтическую связь парочки.

На днях Ким Кардашьян побывала в Англии, куда она прилетела частным самолетом из Лос-Анджелеса. Светская львица из аэропорта отправилась к особняку. Что интересно, хотя знаменитость прибыла на короткий срок, однако вещей взяла с собой много, что ей пришлось воспользоваться сразу двумя автомобилями. К тому же имению впоследствии вертолетом прилетел и Льюис Хэмилтон, чтобы якобы провести время с Ким Кардашьян.

Льюис Хэмилтон / © Associated Press

Как утверждает инсайдер, парочка остановилась в одной комнате, наслаждалась ужином и проводила время в SPA.

"Все выглядело очень романтично. Ким и Льюис воспользовались всеми предложенными удобствами. Они заказали массаж для пары и имели полный доступ к услугам только для двоих. Все держалось в тайне - они явно хотели провести немного времени только вдвоем. Вечером они ужинали в отдельной комнате, чтобы у них не было других гостей", - говорит инсайдер.

Ким Кардашьян / © Associated Press

Наконец, на следующий день парочка покинула особняк. Сначала отправилась Ким Кардашьян, а вслед за ней Льюис Хэмилтон. Парочка разъехалась отдельно.

Отметим, светская львица уже давно знакома с автогонщиком. Льюис Хэмилтон близко дружил с бывшим мужем светской львицы - рэпером Канье Уэстом.

