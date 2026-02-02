- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 63
- Время на прочтение
- 2 мин
Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 3 февраля
Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.
Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.
Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 3 февраля?
Луна рассказывает
Неоднозначный день: с одной стороны, он несет настроение радости и веселья, которым нельзя пренебрегать, с другой — требует контроля над своими эмоциями и, как следствие, поведением.
Луна рекомендует
Принимая важное решение., какой бы сферы деятельности оно ни касалось, важно «консультироваться» исключительно с внутренним голосом — разуму сегодня доверять не стоит, его умозаключения могут подвести.Тем, чья профессия связана с творчеством, звезды настоятельно рекомендуют приступать к реализации новых проектов — будучи законченными, они принесут своим создателям и деньги, и славу
Луна предостерегает
Из-за риска подхватить инфекцию необходимо избегать мест массового скопления людей и остерегаться переохлаждения.
