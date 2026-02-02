Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 3 февраля

Луна / © Credits

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 3 февраля?

Луна рассказывает

Неоднозначный день: с одной стороны, он несет настроение радости и веселья, которым нельзя пренебрегать, с другой — требует контроля над своими эмоциями и, как следствие, поведением.

Луна рекомендует

Принимая важное решение., какой бы сферы деятельности оно ни касалось, важно «консультироваться» исключительно с внутренним голосом — разуму сегодня доверять не стоит, его умозаключения могут подвести.Тем, чья профессия связана с творчеством, звезды настоятельно рекомендуют приступать к реализации новых проектов — будучи законченными, они принесут своим создателям и деньги, и славу

Луна предостерегает

Из-за риска подхватить инфекцию необходимо избегать мест массового скопления людей и остерегаться переохлаждения.

