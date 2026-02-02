- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 161
- Время на прочтение
- 1 мин
Королева Максима в годовщину свадьбы с королем Виллемом-Александром, выгуляла особенное украшение
Королева Максима уже поправилась после гриппа и вернулась к работе.
Сегодня король Виллем-Александр и королева Максима прибыли в общественный центр Вейкпалейс в Роттердаме, где их проинформировали о различных социальных инициативах, поддерживаемых фондом Oranje Fonds в последние годы, а также в честь 250-летия их покровительства этому фонду.
Королева Максима появилась на мероприятии в сером платье и сером кейп-пальто с галстуком и обута в высокие кожаные сапоги на каблуках. А также надела аксессуар, который она носила на своей свадьбе, которая состоялась 2 февраля 2002 года. Королева носила сегодня те же серьги, что и на своей свадьбе 24 года назад.
Бриллиантовые серьги-висячки отличаются классическим дизайном каплевидной формы. Они отлично подошли к сегодняшнему королевскому образу и волнистой прическе Максимы.
Фотографы и представители общественности, собравшиеся на мероприятии, поздравили пару, о которой даже был снят сериал, с их годовщиной свадьбы.
Кстати в 2002 году Максима шла под венец в роскошном свадебном платье от Дома Valentino.