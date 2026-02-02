Королева Максима у річницю весілля з королем Віллемом-Олександром, вигуляла особливу прикрасу

Король Віллем-Олександр та королева Максима / © Getty Images

Сьогодні король Віллем-Олександр та королева Максима прибули до громадського центру Вейкпалейс у Роттердамі, де їх поінформували про різні соціальні ініціативи, які підтримували фонд Oranje Fonds останніми роками, а також на честь 250-річчя їхнього заступництва цьому фонду.

Король Віллем-Олександр та королева Максима / © Getty Images

Королева Максима з’явилася на заході у сірій сукні та сірому кейппальті з краваткою та взута у високі шкіряні чоботи на підборах. А також одягла аксесуар, який вона носила на своєму весіллі, яке відбулося 2 лютого 2002 року. Королева носила сьогодні ті самі сережки, що й на своєму весіллі 24 роки тому.

Королева Максима / © Getty Images

Діамантові сережки-висячки відрізняються класичним дизайном краплеподібної форми. Вони чудово пасували до сьогоднішнього королівського образу та хвилястої зачіски Максими.

Фотографи та представники громадськості, які зібралися на заході, привітали пару, про яку навіть було знято серіал, з їхньою річницею весілля.

Максима та Віллем-Олександр 2 лютого 2002 року / © Associated Press

До речі, 2002 року Максима йшла до вівтаря у розкішній весільній сукні від Дому Valentino.