ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
73
Час на прочитання
1 хв

Королева Максима у річницю весілля з королем Віллемом-Олександром, вигуляла особливу прикрасу

Королева Максима вже одужала після грипу і повернулася до роботи.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Король Віллем-Олександр та королева Максима

Король Віллем-Олександр та королева Максима / © Getty Images

Сьогодні король Віллем-Олександр та королева Максима прибули до громадського центру Вейкпалейс у Роттердамі, де їх поінформували про різні соціальні ініціативи, які підтримували фонд Oranje Fonds останніми роками, а також на честь 250-річчя їхнього заступництва цьому фонду.

Король Віллем-Олександр та королева Максима / © Getty Images

Король Віллем-Олександр та королева Максима / © Getty Images

Королева Максима з’явилася на заході у сірій сукні та сірому кейппальті з краваткою та взута у високі шкіряні чоботи на підборах. А також одягла аксесуар, який вона носила на своєму весіллі, яке відбулося 2 лютого 2002 року. Королева носила сьогодні ті самі сережки, що й на своєму весіллі 24 роки тому.

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Діамантові сережки-висячки відрізняються класичним дизайном краплеподібної форми. Вони чудово пасували до сьогоднішнього королівського образу та хвилястої зачіски Максими.

Фотографи та представники громадськості, які зібралися на заході, привітали пару, про яку навіть було знято серіал, з їхньою річницею весілля.

Максима та Віллем-Олександр 2 лютого 2002 року / © Associated Press

Максима та Віллем-Олександр 2 лютого 2002 року / © Associated Press

До речі, 2002 року Максима йшла до вівтаря у розкішній весільній сукні від Дому Valentino.

Максима та Віллем-Олександр 2 лютого 2002 року / © Associated Press

Максима та Віллем-Олександр 2 лютого 2002 року / © Associated Press

Дата публікації
Кількість переглядів
73
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie