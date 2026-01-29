Військовий і поет Павло Вишебаба після розлучення вперше показав нову кохану: що відомо про роман

Павло Вишебаба / © instagram.com/vyshebaba

Український військовослужбовець, поет і музикант Павло Вишебаба, який пережив непросте розлучення у 2022 році, несподівано для шанувальників розсекретив нові стосунки.

Обраницю серця він представив публічно — вперше показав спільні фото з коханою. На своїй сторінці в Instagram Павло поділився ніжними кадрами з романтичної фотосесії. Пара позувала разом, не приховуючи почуттів. Новою коханою поета стала Анжеліка — дівчина, яка називає себе «амбасадоркою українського села» та «власницею котячо-собачої ферми і чотирьох кіз».

Вишебаба також розповів прихильникам про історію знайомства, яка більше нагадує сюжет із фільму. За його словами, все почалося з легкого, не романтичного листування. Проте з часом між ними виник глибший зв’язок — почуття народжувалися на відстані, ще до першої зустрічі.

Павло Вишебаба з коханою / © instagram.com/vyshebaba

Павло Вишебаба з коханою / © instagram.com/vyshebaba

Поет зізнався, що вирішальним став внутрішній імпульс, який він відчув під час відпустки. Замість звичного маршруту до Києва серце тягнуло його зовсім в інший бік — на хутір до жінки, яку він до того ніколи не бачив.

«Коли у мене була відпустка, я звично сів у потяг і їхав до Києва. незвичним було лише відчуття — мені туди не треба. Хоча мене чекали близькі люди, друзі, яких я люблю. Але хотілось мені на хутір на іншому кінці країни до жінки, яку я ніколи не бачив. Ми вели переписку, навіть не романтичну. Тож, я походив декілька днів вулицями Києва, як прибулець, що переплутав планети, купив квиток і поїхав до неї — Анжеліки Кравець. І не помилився. А потім і вона до мене у прифронтове місто. І взаємно. І несемось», — зворушив поет.

