ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
262
Час на прочитання
2 хв

Військовий і поет Павло Вишебаба після розлучення вперше показав нову кохану: що відомо про роман

Зірка заговорив про зміни в особистому житті й розчулив історією знайомства з обраницею.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Павло Вишебаба

Павло Вишебаба / © instagram.com/vyshebaba

Український військовослужбовець, поет і музикант Павло Вишебаба, який пережив непросте розлучення у 2022 році, несподівано для шанувальників розсекретив нові стосунки.

Обраницю серця він представив публічно — вперше показав спільні фото з коханою. На своїй сторінці в Instagram Павло поділився ніжними кадрами з романтичної фотосесії. Пара позувала разом, не приховуючи почуттів. Новою коханою поета стала Анжеліка — дівчина, яка називає себе «амбасадоркою українського села» та «власницею котячо-собачої ферми і чотирьох кіз».

Вишебаба також розповів прихильникам про історію знайомства, яка більше нагадує сюжет із фільму. За його словами, все почалося з легкого, не романтичного листування. Проте з часом між ними виник глибший зв’язок — почуття народжувалися на відстані, ще до першої зустрічі.

Павло Вишебаба з коханою / © instagram.com/vyshebaba

Павло Вишебаба з коханою / © instagram.com/vyshebaba

Павло Вишебаба з коханою / © instagram.com/vyshebaba

Павло Вишебаба з коханою / © instagram.com/vyshebaba

Поет зізнався, що вирішальним став внутрішній імпульс, який він відчув під час відпустки. Замість звичного маршруту до Києва серце тягнуло його зовсім в інший бік — на хутір до жінки, яку він до того ніколи не бачив.

«Коли у мене була відпустка, я звично сів у потяг і їхав до Києва. незвичним було лише відчуття — мені туди не треба. Хоча мене чекали близькі люди, друзі, яких я люблю. Але хотілось мені на хутір на іншому кінці країни до жінки, яку я ніколи не бачив. Ми вели переписку, навіть не романтичну. Тож, я походив декілька днів вулицями Києва, як прибулець, що переплутав планети, купив квиток і поїхав до неї — Анжеліки Кравець. І не помилився. А потім і вона до мене у прифронтове місто. І взаємно. І несемось», — зворушив поет.

Нагадаємо, нещодавно актор Богдан Юсипчук повідомив про своє одруження в США. Подружжя обрало особливу дату та час для церемонії.

Дата публікації
Кількість переглядів
262
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie