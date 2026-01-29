Небачена снігова буря у США: випадки загибелі людей шокують (фото)

У США через негоду загинуло щонайменше 50 людей / © Associated Press

Щонайменше 50 людей загинуло через шторм, який вирує у Сполучених Штатах. Товщина шару снігу, який випав у різних штатах, перевищує 40 см.

Про це повідомляє The Associated Press.

У штаті Техас троє братів померли після падіння у крижаний ставок. У Нью-Йорку 10 людей виявили мертвими надворі на холоді. У Массачусетсі й Огайо двоє людей загинули внаслідок інцидентів зі снігоочисною технікою. Двоє підлітків смертельно травмувалися під час катання на санках в Арканзасі й Техасі.

Одного чоловіка виявили мертвим у власному будинку поблизу Індіанаполіса — помешкання залишилося без опалення. Про загиблих також повідомляли в Теннессі, Луїзіані, Міссісіпі, Канзасі й Південній Кароліні.

Рекордний снігопад у США / © Associated Press

Сотні тисяч абонентів від півночі Луїзіани до Теннессі залишилися без електроенергії через негоду. У Міссісіпі Національна гвардія доправляє літаками воду, ковдри й паливо до найбільш постраждалих громад.

У Бостоні висота снігового покриву перевищила 41 сантиметр. У Центральному парку Нью-Йорка випало понад 28 сантиметрів снігу — це найбільший снігопад у місті з 2022 року.

Національна метеорологічна служба повідомила, що цими вихідними на східне узбережжя може налетіти ще одна зимова буря, а на півдні — аж до Флориди — прогнозують нові рекордні мінімуми температури.

Губернатор Кентуккі Енді Бешир попередив, що температура може стати настільки холодною, що лише 10 хвилин надворі «можуть призвести до обмороження або переохолодження».

Аномальна снігова буря у США / © Associated Press

За словами метеорологині Центру прогнозування погоди Еллісон Сантореллі, екстремальний холод триватиме до початку лютого.

«Ця буря зараз залишає східне узбережжя, залишаючи після себе снігові шквали. Але загалом ситуація характеризується екстремальним холодом, який триватиме до початку лютого», — зазначила Сантореллі.

Що відомо про негоду у США

Через шторм у неділю, 25 січня, в США скасували понад 12 500 рейсів. Це найбільша кількість скасувань за будь-який день від початку пандемії COVID-19 2020 року.

Американський президент Дональд Трамп назвав зимові шторми «історичними» та схвалив запровадження федерального надзвичайного стану у зв’язку зі стихійним лихом у низці штатів, зокрема в Південній Кароліні, Вірджинії, Теннессі, Джорджії та Північній Кароліні. Того ж дня в Міністерстві внутрішньої безпеки США заявили, що надзвичайний стан через погодні умови оголосили 18 штатів. Посадовці попередили, що лінії електропередач залишаються особливо вразливими через ризик утворення льоду.

Багато американців, які загинули під час нинішньої сніжної бурі, померли внаслідок нещасних випадків, пов’язаних зі стихійним лихом / © Associated Press

За даними Національної метеорологічної служби США, шторм пройде через більшу частину країни й матиме руйнівні наслідки.

Американські транспортні відомства, зокрема адміністрації аеропортів у кількох великих містах, попередили про ризик серйозного колапсу в транспортному сполученні.

Тим часом полиці продуктових магазинів по всій країні стрімко спорожніли. Жителі багатьох регіонів готуються до того, що в найближчі дні можуть опинитися відрізаними від зовнішнього світу у власних домівках.