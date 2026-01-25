У столиці США припинив роботу аеропорт: що сталося

Сніговий шторм у Вашингтоні / © Associated Press

Національний аеропорт імені Рональда Рейгана у Вашингтоні повністю припинив польоти через крижаний шторм «Ферн», який у неділю, 25 січня, накрив США.

Про це повідомляє АВС News.

Загалом у США сьогодні було скасовано понад 10 000 рейсів як на внутрішніх, так і на міжнародних маршрутах, включно зі всіма рейсами зі столичного аеропорту та більшістю рейсів з міжнародного аеропорту Філадельфії.

Повідомляється, що це одне з найбільших скасувань авіарейсів через погодні умови в історії США.

Крижаний шторм «Ферн» називають одним із найпотужніших за останні 100 років. Наслідки бурі торкнулися більш ніж 200 млн жителів США. У 22 штатах запроваджено режим надзвичайного стану.

У низці міст вже сталися блекаути, понад мільйон споживачів залишилися без електроенергії. Найбільше постраждали штати Теннессі, Міссісіпі, Луїзіана, Джорджія та Техас.

Державні школи Нью-Йорка будуть закриті в понеділок через шторм, а учні натомість навчатимуться дистанційно.

Президент США Дональд Трамп заявив про готовність екстрених служб до «Ферну».

Попри те, що під час негоди випало лише близько 30 см снігу, шторм називають «історичним» через масштаби порушень у роботі інфраструктури.

Американці почали скуповувати товари першої потреби. Підвищеним попитом користуються також батареї, консерви та засоби гігієни.

За прогнозом, хуртовина, сніг та крижаний дощ триватимуть до кінця місяця.

Нагадаємо, потужний крижаний шторм «Ферн», що розпочався у суботу, спричинив рекордні морози та сильні снігопади у Сполучених Штатах, змусивши владу запровадити надзвичайний стан у низці штатів.