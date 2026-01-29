Невиданная снежная буря в США: случаи гибели людей шокируют (фото)

В США из-за непогоды погибли по меньшей мере 50 человек / © Associated Press

По меньшей мере 50 человек погибли из-за снегового шторма в Соединенных Штатах. Толщина слоя снега, выпавшего в разных штатах, превышает 40 см.

Об этом сообщает The Associated Press.

В штате Техас трое братьев скончались после падения в ледяной пруд. В Нью-Йорке 10 человек обнаружили мертвыми на холоде. В Массачусетсе и Огайо два человека погибли в результате инцидентов со снегоочистительной техникой. Два подростка смертельно травмировались во время катания на санках в Арканзасе и Техасе.

Одного мужчину обнаружили мертвым в собственном доме вблизи Индианаполиса – жилье осталось без отопления. О погибших также сообщали в Теннесси, Луизиане, Миссисипи, Канзасе и Южной Каролине.

Рекордный снегопад в США / © Associated Press

Сотни тысяч абонентов от севера Луизианы до Теннесси остались без электроэнергии из-за непогоды. В Миссисипи Национальная гвардия доставляет самолетами воду, одеяла и топливо в наиболее пострадавшие громады.

В Бостоне высота снежного покрова превысила 41 сантиметр. В Центральном парке Нью-Йорка выпало более 28 сантиметров снега – это самый большой снегопад в городе с 2022 года.

Национальная метеорологическая служба сообщила, что в эти выходные на восточное побережье может налететь еще одна зимняя буря, а на юге — до Флориды — прогнозируют новые рекордные минимумы температуры.

Губернатор Кентукки Энди Бешир предупредил, что температура может оказаться настолько холодной, что всего 10 минут на улице «могут привести к обморожению или переохлаждению».

Аномальная снежная буря в США / © Associated Press

По словам метеоролога Центра прогнозирования погоды Эллисон Санторелли, экстремальный холод продлится до начала февраля.

«Эта буря сейчас покидает восточное побережье, оставляя после себя снежные шквалы. Но в общем ситуация характеризуется экстремальным холодом, который продлится до начала февраля», — отметила Санторелли.

Что известно о непогоде в США

Из-за шторма в воскресенье, 25 января, в США отменили более 12 500 рейсов. Это самое большое количество отмен за любой день с начала пандемии COVID-19 в 2020 году.

Американский президент Дональд Трамп назвал зимние штормы «историческими» и одобрил введение федерального чрезвычайного положения в связи со стихийным бедствием в ряде штатов, в том числе в Южной Каролине, Виргинии, Теннесси, Джорджии и Северной Каролине. В тот же день в Министерстве внутренней безопасности США заявили, что чрезвычайное положение из-за погодных условий объявили 18 штатов. Чиновники предупредили, что линии электропередач остаются особенно уязвимыми из-за риска образования льда.

Многие американцы, погибшие во время нынешней снежной бури, умерли в результате несчастных случаев, связанных со стихийным бедствием / © Associated Press

По данным Национальной метеорологической службы США, шторм пройдет через большую часть страны и будет иметь разрушительные последствия.

Американские транспортные ведомства, в частности, администрации аэропортов в нескольких крупных городах, предупредили о риске серьезного коллапса в транспортном сообщении.

Тем временем полки продуктовых магазинов по всей стране стремительно опустели. Жители многих регионов готовятся к тому, что в ближайшие дни могут оказаться отрезанными от внешнего мира в своих домах.