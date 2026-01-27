Снежная катастрофа охватила США: десятки погибших, чрезвычайное положение в 17 штатах и блекауты

Погода в США. / © Associated Press

На днях северо-восток США накрыла мощная зимняя буря, принесшая много снега. В нескольких штатах, наиболее пострадавших от сильных морозов, зарегистрировали по меньшей мере 30 смертей.

Об этом сообщает Sky News и AP .

В 17 штатах и ​​округовые Колумбия объявили чрезвычайное положение. В целом, по данным Национальной метеорологической службы, по меньшей мере 180 миллионов человек в 37 штатах – а это более половины населения Америки – пострадали.

В Техасе температура опустилась до -20°C. Кроме того, в общинах Нью-Йорка вблизи канадской границы уже зафиксированы рекордно низкие температуры. В частности, -45°C в Копенгагене, деревне в округе Льюис. Тем временем в Нью-Мексико выпало 78 см снега, а в районах к северу от Питтсбурга – до 50 см.

«Этот шторм сейчас покидает восточное побережье, сопровождаясь затяжными снежными шквалами. Но главное – это очень холодная погода, которая продлится до начала февраля», – сообщила метеорологиня Центра прогнозирования погоды Эллисон Санторелли.

По всей территории США произошли массовые перебои с электроснабжением – более 810 тысяч домов остались без света. Большинство из них - на юге, где ледяные дожди повлекли за собой обрыв ветвей деревьев и линий электропередач. Больше всего пострадал штат Теннесси, где было зарегистрировано 250 тысяч отключения электроэнергии, а также Миссисипи – почти 161 тысяча и Луизиана – более 126 тысяч.

Университет Миссисипи, где большинство студентов в понедельник осталось без света, отменил занятия на всю неделю. В Нью-Йорке государственные школы тоже решили закрыть.

По данным сайта отслеживания FlightAware, в воскресенье, 25 января, было отменено более 14 500 рейсов, а еще 5 500 – задержаны. По данным авиационной аналитической компании Cirium, это сделало делает этот день самым плохим для отмены рейсов в США со времен COVID.

Министр внутренней безопасности Кристи Ноем призвала людей «оставаться дома» из-за «очень и очень низких» температур.

