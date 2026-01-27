Встреча Путина, Зеленского и Трампа: Портников оценил реальность саммита и приблизит ли он мир

Владимир Путин, Дональд Трамп, Владимир Зеленский

Президент России Владимир Путин может согласиться на трехстороннюю встречу с президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, но он не готов политически к реальным уступкам. Участие Путина в вероятном саммите будет попыткой снять экономическую удавку, а не искренним желанием завершить войну.

Такое мнение на своей Facebook-странице высказал украинский журналист Виталий Портников.

Путин стремится избежать конфронтации с Трампом

Журналист прокомментировал информацию от источников из Белого дома о вероятности личной встречи Зеленского и Путина уже вскоре. Портников не исключает, что такой саммит действительно может состояться.

«Политическая фантастика? Возможно. Но и сама трехсторонняя встреча (Украины, РФ и США — ред.) еще недавно казалась политической фантастикой. И, тем не менее, она состоялась», — говорится в заметке.

Журналист отметил, что Путин не столько ведет переговоры, сколько их имитирует — то есть затягивает время. Но даже для имитации нужна повестка дня. Глава Кремля не заинтересован в прямой конфронтации с Трампом, поэтому делает все, чтобы избежать этого.

«Но для этого нужно прежде всего демонстрировать миролюбие и готовность завершить российско-украинскую войну. И здесь набор «трюков», которыми кремлевский фокусник пытается загипнотизировать аудиторию, очевидно, исчерпывается», — указал Портников.

Он напомнил, что в первые месяцы второго президентства Трампа между ним и Путиным было достаточно разговоров о возможности завершения войны. Американский лидер настаивал на прекращении огня, а российский вежливо отказывался.

Когда же Трамп начал заявлять о «замечательных телефонных разговорах» с Путиным, которые не приводят ни к какому результату, российский диктатор предложил «разблокировать» переговоры в Стамбуле. Там не было реальных сдвигов.

Затем состоялась двусторонняя встреча президентов США и РФ в Аляске, но и там не удалось договориться.

После этого Путин в попытках предотвратить передачу Украине дальнобойного оружия договорился с Трампом о встрече в Будапеште. Но этот саммит сорвался после того, как руководители внешнеполитических ведомств России и США не смогли согласовать возможные договоренности.

«Раздраженный Трамп ввел санкции против российских нефтяных гигантов. И тут появился «мирный план», предложенный российской стороной Белому дому. Но для того, чтобы его обсуждать и демонстрировать серьезность намерений, нужно встречаться«, — заметил журналист.

Почему России пришлось согласиться на встречу с Украиной и США?

По мнению Портникова, сейчас как раз тот этап, когда России пришлось согласиться даже на трехстороннюю встречу ради демонстрации миролюбия.

«Но Вашингтон будет подталкивать Москву к следующим шагам. Даже к встрече президентов, которая тогда станет несомненным дипломатическим триумфом Дональда Трампа. Ведь собрать за одним столом Зеленского и Путина гораздо сложнее, чем, скажем, армянского премьера Пашиняна и азербайджанского президента Алиева, которые до визита в Овальный кабинет неоднократно встречались между собой», — пояснил журналист.

Приближает ли это завершение войны?

В то же время Портников отметил, что никакие переговоры, даже на самом высоком уровне, не гарантируют приближения к завершению войны. Однако существует другая важная формула, связанная с реальным состоянием экономики РФ и готовностью Путина рисковать новыми санкциями со стороны Запада.

«Если российский президент придет к выводу, что его экономические возможности не позволяют продолжать войну еще несколько лет подряд, а новые санкции значительно ухудшат состояние российской экономики, он пойдет и на встречу с Зеленским, и на прекращение боевых действий«, — считает журналист.

По его словам, признаками изменения намерений Путина являются трехсторонние переговоры и состав российской делегации: генералы и даже глава Главного управления Генштаба ВС РФ, адмирал Игорь Костюков. Портников отметил, что «такие чиновники уже не для „мебели“, а для разговора о действительно серьезных вопросах».

«Это демонстрирует, что на рабочем столе Путина сейчас есть несколько вариантов развития конфликта. Остается только понять, какой из них кремлевский глава предпочтет и что именно заставит его выбрать мир», — резюмировал журналист.

Возможная встреча Зеленского и Путина: что известно

Напомним, американские чиновники сообщили Axios, что трехсторонние переговоры в Абу-Даби (23 — 24 января) стали фундаментом для возможной личной встречи Зеленского и Путина. По словам источников, стороны «очень близки» к прямому контакту, а прогресс на следующем раунде 1 февраля может открыть путь к переговорам непосредственно в Киеве или Москве. США считают, что такая встреча лидеров должна состояться в ближайшее время, если нынешний темп обсуждений сохранится.