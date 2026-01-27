Эксперт назвал главную ошибку Трампа в диалоге с Россией: чем это может обернуться для Украины

Трамп и Путин / © ТСН

Несмотря на осторожные сигналы о продолжении встреч после раунда переговоров в Абу-Даби, в Киеве сохраняется скепсис по поводу реальных намерений Кремля. Существует высокая вероятность того, что Россия использует дипломатический трек исключительно для затягивания времени и имитации процесса.

Об этом в эфире «24 Канала» рассказал кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский.

По словам эксперта, сам факт диалога в ОАЭ важен, поскольку демонстрирует готовность сторон к коммуникации. Однако судить об успехе можно будет только тогда, когда заявления превратятся в верифицированные решения. Пока же Россия не демонстрирует никакой готовности даже к ограниченным гуманитарным шагам, таким как энергетическое перемирие.

«Это может быть одна большая сплошная имитация переговорного процесса со стороны Москвы», — подчеркнул Желиховский.

Ультиматум по Донбассу

Самым сложным этапом переговоров остается вопрос территорий. Путин использует его как главный инструмент шантажа, предъявляя к Украине максималистские требования, не имеющие ничего общего с поиском компромисса.

Эксперт подчеркнул, что требование Кремля о выводе Вооруженных сил Украины из подконтрольных правительству территорий Донбасса является «абсолютным нонсенсом».

«Они хотят, чтобы Вооруженные силы Украины покинули территории Донбасса, которые находятся под контролем украинского правительства. Вопрос Донбасса, вопрос территорий — это то, что Путин использует для затягивания процесса», — отметил эксперт.

В лучшем случае, по мнению политолога, речь может идти о заморозке конфликта по нынешней линии разграничения, но даже это не гарантирует безопасности.

Ловушка для США

Желиховский считает, что Соединенные Штаты оказались в сложной ситуации, которую он назвал «ловушкой Анкориджа». Дональд Трамп и его команда, строя коммуникацию с Москвой, сами себе сузили пространство для маневра.

Россияне активно используют предыдущие договоренности и обещания в качестве щита. Если переговоры сорвутся из-за непомерных аппетитов Кремля, Москва попытается переложить ответственность на Вашингтон и Киев, утверждая, что «стоит на своей позиции».

«Россия выйдет сухой из воды. Вашингтон может не суметь наказать Москву за то, что она фактически сорвет переговоры своими максималистскими требованиями», — подытожил эксперт.

Таким образом, существует риск, что Россия выйдет из этого дипломатического раунда без новых санкций и с минимальными потерями, продолжая агрессию.

Напомним, министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Россия продолжает массированные удары по гражданской энергетической инфраструктуре Украины, назвав эти действия циничным террором и грубым нарушением международного права.

По его словам, атаки происходят с особой жестокостью зимой и на фоне дипломатических контактов, в то время как Украина испытывает острую нехватку боеприпасов для систем ПВО. Писториус также отметил, что Германия непрерывно поставляет комплексы IRIS-T, однако передача систем Patriot ограничена из-за исчерпания запасов бундесвера и ожидания новых поставок из США.