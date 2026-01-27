Владимир Огрызко / © УНИАН

Кремль рассматривает переговоры не как путь урегулирования, а как способ политической манипуляции. Речь идет о попытке переложить ответственность за отсутствие результатов в Украине и создать основания для дальнейшего давления на Киев.

Об этом в эфире Эспрессо заявил дипломат, министр иностранных дел Украины в 2007-2009 годах, руководитель Центра исследования России Владимир Огрызко.

По его словам, ключевая цель российской стороны состоит в имитации переговорного процесса и демонстрации формального прогресса по второстепенным вопросам.

«Нет сомнения, что главная цель россиян — это имитация переговоров. Они готовы двигаться по каким-то второстепенным, даже третьестепенным пунктам, чтобы создать иллюзию конструктивности», — отметил дипломат.

Он объяснил, что таким образом Москва пытается убедить президента США Дональда Трампа в собственной якобы доброй воле.

«Россияне хотят сказать: мы на твоей стороне, мы говорим, мы пытаемся найти общий язык. Но из-за плохой позиции Украины мы ничего не можем сделать», — подчеркнул Огрызко.

По его словам, следующим шагом в этой логике есть требование усилить давление на Киев.

«Они стремятся, чтобы на Украину давили и требовали от нее фактически реальной капитуляции», — добавил он.

Комментируя контакты с российской стороной в Абу-Даби, Огрызко отметил, что речь могла идти исключительно о технических аспектах, которые сами по себе не имеют решающего значения.

В частности, обсуждать могли параметры линии соприкосновения, механизмы контроля режима прекращения огня, средства наблюдения, а также состав и размещение участников соответствующих процессов.

«Это технические вещи, безусловно, важные. Но они имеют смысл только тогда, когда решен принципиальный политический вопрос», — подчеркнул дипломат.

В то же время, по его словам, Москва не намерена принимать такие политические решения.

«Поскольку Россия этого делать не собирается, я бы назвал все это дипломатическими танцами с бубнами. Пока говорить о какой-либо результативности не приходится», — резюмировал Огрызко.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский заслушал доклад украинской делегации после переговоров в Эмиратах с представителями США и страны-агрессорки России.

Мы ранее информировали, что американские чиновники рассказали о ходе переговоров на этой неделе, ключевыми темами которых стали экономические вопросы и будущее Запорожской атомной электростанции.