Россия имитирует переговоры в Абу-Даби, чтобы принудить Украину к капитуляции — Огрызко
Россия не заинтересована в реальных договоренностях и использует переговоры как инструмент давления на Украину, продвигая второстепенные темы и формируя ложное представление о якобы нежелании Киева договариваться.
Кремль рассматривает переговоры не как путь урегулирования, а как способ политической манипуляции. Речь идет о попытке переложить ответственность за отсутствие результатов в Украине и создать основания для дальнейшего давления на Киев.
Об этом в эфире Эспрессо заявил дипломат, министр иностранных дел Украины в 2007-2009 годах, руководитель Центра исследования России Владимир Огрызко.
По его словам, ключевая цель российской стороны состоит в имитации переговорного процесса и демонстрации формального прогресса по второстепенным вопросам.
«Нет сомнения, что главная цель россиян — это имитация переговоров. Они готовы двигаться по каким-то второстепенным, даже третьестепенным пунктам, чтобы создать иллюзию конструктивности», — отметил дипломат.
Он объяснил, что таким образом Москва пытается убедить президента США Дональда Трампа в собственной якобы доброй воле.
«Россияне хотят сказать: мы на твоей стороне, мы говорим, мы пытаемся найти общий язык. Но из-за плохой позиции Украины мы ничего не можем сделать», — подчеркнул Огрызко.
По его словам, следующим шагом в этой логике есть требование усилить давление на Киев.
«Они стремятся, чтобы на Украину давили и требовали от нее фактически реальной капитуляции», — добавил он.
Комментируя контакты с российской стороной в Абу-Даби, Огрызко отметил, что речь могла идти исключительно о технических аспектах, которые сами по себе не имеют решающего значения.
В частности, обсуждать могли параметры линии соприкосновения, механизмы контроля режима прекращения огня, средства наблюдения, а также состав и размещение участников соответствующих процессов.
«Это технические вещи, безусловно, важные. Но они имеют смысл только тогда, когда решен принципиальный политический вопрос», — подчеркнул дипломат.
В то же время, по его словам, Москва не намерена принимать такие политические решения.
«Поскольку Россия этого делать не собирается, я бы назвал все это дипломатическими танцами с бубнами. Пока говорить о какой-либо результативности не приходится», — резюмировал Огрызко.
Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский заслушал доклад украинской делегации после переговоров в Эмиратах с представителями США и страны-агрессорки России.
Мы ранее информировали, что американские чиновники рассказали о ходе переговоров на этой неделе, ключевыми темами которых стали экономические вопросы и будущее Запорожской атомной электростанции.