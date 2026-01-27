Мобилизация в Украине: как по-новому будут вручать повестки в 2026 году

В Украине скоро может измениться мобилизация / © ТСН

В Украине продолжается мобилизация и недавно ряд юристов, ссылаясь на истории своих клиентов, предположили, что уже в ближайшее время территориальные центры комплектования и социальной поддержки будут выписывать меньше бумажных повесток по сравнению с сообщениями, которые в большом количестве будут поступать военнообязанным в электронном виде.

О такой вероятности сразу несколько адвокатов рассказали своей аудитории в соцсетях.

Например, адвокат Екатерина Анищенко, которая специализируется в том числе и в вопросах мобилизации, в комментарии для ТСН.ua выразила мнение, что в ближайшем будущем ситуация с мобилизацией в Украине может разворачиваться следующим образом:

«Законодателем сообщалось о предоставлении электронной цифровой подписи начальникам ТЦК для подписания электронных повесток. На законодательном уровне такие повестки разрешены, но мы их ни разу не видели. Предполагаю, что в них может быть указано, что получателю необходимо явиться в ТЦК», — говорит адвокат.

И продолжает: «Такая электронная повестка может быть направлена через приложение «Резерв+», поскольку это, по сути, есть электронный кабинет военнообязанного. Диджитализация не стоит на месте».

По мнению Анищенко, в этом году могут быть введены эти изменения в электронном сервисе, которые некоторые украинцы могут воспринять как усиление мобилизации.

«В свою очередь, в Министерстве обороны это будут считать реализацией практики по отправке электронных повесток. Могу спрогнозировать, что в ближайшее время подобные повестки будут. Это может привести также к тому, что в «Резерве+» может появиться больше случаев появления сообщений о нарушении правил военного учета и необходимости личной явки в ТЦК», — уточнила Екатерина Анищенко.

