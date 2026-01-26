- Дата публикации
Первые за долгое время: Зеленский о деталях трехсторонних переговоров в ОАЭ
Зеленский анонсировал новую серию переговоров с участием США и России на этой неделе.
Президент Владимир Зеленский заслушал рассказ украинской делегации после переговоров в Эмиратах с представителями США и страны-агрессорки России.
Об этом глава государства сообщил в соцсетях.
Зеленский заметил, что это был первый за долгое время формат трехстороннего диалога для окончания войны.
«На встречах обсудили спектр значимых вопросов, прежде всего военных, которые нужны для окончания войны. Говорили и о сложных политических вопросах, которые до сих пор не решены. Проанализировали ключевые позиции сторон. Определил рамку дальнейшей дипломатической работы», — сообщил он.
Также президент анонсировал новые трехсторонние встречи на этой неделе.
Ранее Владимир Зеленский прокомментировал переговоры в Абу-Даби, в ходе которых обсуждался 20-пунктный план мира и ключевые проблемные вопросы.
Напомним, 24 января в ОАЭ завершились трехсторонние переговоры с участием делегаций Украины, России и США.