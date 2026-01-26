Первые за долгое время: Зеленский о деталях трехсторонних переговоров в ОАЭ

Доклад украинской делегации о переговорах в ОАЭ / © Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский заслушал рассказ украинской делегации после переговоров в Эмиратах с представителями США и страны-агрессорки России.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях.

Зеленский заметил, что это был первый за долгое время формат трехстороннего диалога для окончания войны.

«На встречах обсудили спектр значимых вопросов, прежде всего военных, которые нужны для окончания войны. Говорили и о сложных политических вопросах, которые до сих пор не решены. Проанализировали ключевые позиции сторон. Определил рамку дальнейшей дипломатической работы», — сообщил он.

Также президент анонсировал новые трехсторонние встречи на этой неделе.

Ранее Владимир Зеленский прокомментировал переговоры в Абу-Даби, в ходе которых обсуждался 20-пунктный план мира и ключевые проблемные вопросы.

Напомним, 24 января в ОАЭ завершились трехсторонние переговоры с участием делегаций Украины, России и США.