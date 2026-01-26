Где в квартире хранить чеснок, чтобы не увядал и был сочным до самого мая: лучшие места

Многие хозяйки замечают, что уже в конце зимы чеснок начинает увядать, сморщиваться или прорастать. Кажется, что сберечь его сочным до мая в квартире почти невозможно. И действительно все решает правильное место хранения. Если подобрать для чеснока комфортную среду, он остается твердым, ароматным и пригодным к употреблению на протяжении многих месяцев.

Кладовая или шкафчик подальше от тепла. Лучшее место для чеснока — сухая, темная и прохладная зона. Если в квартире есть кладовая, это идеальный вариант. Там обычно стабильная температура, нет солнечного света и меньше колебаний влажности. Также подойдет нижняя полка кухонного шкафа, расположенного вдали от плиты, батареи и духовки. Тепло ускоряет высыхание чеснока и запускает процесс прорастания.

Балкон или лоджия. Если балкон застеклен и температура там не опускается ниже нуля, это одно из самых лучших мест. Чеснок в таких условиях чувствует себя как в погребе. Главное — хранить его в тканевом мешочке или картонной коробке с отверстиями для воздуха. Полиэтилен не подходит, потому что в нем скапливается влага, и чеснок начинает прорастать или портиться.

Нижний ящик для овощей в холодильнике. Этот вариант подойдет, если в квартире очень тепло и нет холодных зон. В холодильнике чеснок может храниться долго, но только при условии, что он сухой и лежит в бумажном пакете или полотняном мешочке. Следует помнить: после холодильника чеснок не всегда удобно держать при комнатной температуре, потому что он скорее начинает прорастать.

Сухое место у входной двери. Во многих квартирах зона у входной двери прохладнее, чем в жилых комнатах. Если есть шкаф или тумба, это может стать неожиданно удачным вариантом для хранения чеснока. Важно, чтобы место было сухим и не подвергалось резким перепадам температур.