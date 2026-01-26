Де у квартирі зберігати часник, щоб не в’янув і був соковитим до самого травня: найкращі місця

Багато господинь помічають, що вже наприкінці зими часник починає в’янути, зморщуватися або проростати. Здається, що зберегти його соковитим до травня у квартирі майже неможливо. Та насправді все вирішує правильне місце зберігання. Якщо підібрати для часнику комфортне середовище, він залишатиметься твердим, ароматним і придатним до вживання упродовж багатьох місяців.

Комора чи шафка подалі від тепла. Найкраще місце для часнику — суха, темна та прохолодна зона. Якщо у квартирі є комора, це ідеальний варіант. Там зазвичай стабільна температура, немає сонячного світла і менше коливань вологості. Також підійде нижня полиця кухонної шафи, яка розташована далеко від плити, батареї та духовки. Тепло прискорює висихання часнику та запускає процес проростання.

Балкон або лоджія. Якщо балкон засклений і температура там не опускається нижче нуля, це одне з найкращих місць. Часник у таких умовах почувається, наче в погребі. Головне — зберігати його в тканинному мішечку або картонній коробці з отворами для повітря. Поліетилен не підходить, бо в ньому накопичується волога, і часник починає проростати чи псуватися.

Нижній ящик для овочів у холодильнику. Цей варіант підійде, якщо у квартирі дуже тепло і немає прохолодних зон. У холодильнику часник може зберігатися довго, але лише за умови, що він сухий і лежить у паперовому пакеті чи полотняному мішечку. Варто пам’ятати: після холодильника часник не завжди зручно тримати за кімнатної температури, бо він швидше починає проростати.

Сухе місце біля вхідних дверей. У багатьох квартирах зона біля вхідних дверей прохолодніша, ніж у житлових кімнатах. Якщо там є шафа чи тумба, це може стати несподівано вдалим варіантом для зберігання часнику. Важливо, щоб місце було сухим і не піддавалося різким перепадам температур.