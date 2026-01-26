ТСН у соціальних мережах

Женя Кот вперше після перенесеної операції розкрив, що йому видалили: "Давно мав зробити"

Танцівник зізнався, з якою метою було проведено хірургічне втручання.

Валерія Гажала
Женя Кот

Женя Кот / © instagram.com/kot_jenya

Український танцівник Женя Кот вперше розкрив подробиці операції, яку переніс нещодавно.

Так, близько тижня тому зірка показався в Instagram із забинтованою головою та розповів про успішне хірургічне втручання. Тоді у подробиці артист не став вдаватися й лише зараз поділився, що сталося. За словами Євгена, річ була у хрящі на вусі. Його видалили, а інше вухо задля естетичного вигляду підрізали для однакової форми.

«Це проста операція на вухах. Треба було видалити один хрящ, який почав розростатися. Я вже дуже давно мав це зробити. Й січень ось більш вільний. І зрозуміло, що коли хрящ підрізається, то форма вуха змінюється. Тому щоб вони не були різними — підрівняли трохи. Це була операція потрібна й естетична», — розповів Євген у проєкті «Люкс ФМ».

Женя Кот / © instagram.com/kot_jenya

Женя Кот / © instagram.com/kot_jenya

Схоже, що реабілітація Євгена Кота минає так само успішно. Днями він з дружиною Наталією вже з’являються на світських заходах у Києві.

Нагадаємо, нещодавно співачка Наталка Карпа показалася під крапельницями і розкрила свій діагноз. У родині артистки настала справжня «чорна смуга».

