Денисенко розсекретила телефонний дзвінок Федінчику після його заяви про її "коханця" у шлюбі

Наталка Денисенко з Юрієм Савранським та Андрій Федінчик

Українська акторка Наталка Денисенко прокоментувала чутки щодо зради у шлюбі з колишнім чоловіком Андрієм Федінчиком.

Як відомо, нещодавно Андрій дав резонансне інтерв’ю, в якому заявив про нібито роман Денисенко ще до офіційного розлучення. А напередодні під одним з дописів акторки у гнівному коментарі визнав, що того чоловіка звали Юрій Савранський. Зірка запевняє, що була здивована словами екскоханого, і вирішила з’ясувати все безпосередньо.

Наталка Денисенко та Андрій Федінчик / © instagram.com/natalka_denisenko

Акторка розповіла, що після виходу інтерв’ю вони з Федінчиком зідзвонилися, аби обговорити такі неожднозначні публічні заяви. Наталка підкреслила, що її особливо вразило формулювання, яке він використав у Мережі. А насправді ж вона вступила у стосунки з Юрієм вже після подачі на розлучення з Федінчиком.

«Нормально відреагувала на інтерв’ю. Ми навіть після цього зателефонували одне одному, і я запитала: „Андрію, навіщо ти сказав, що я мала стосунки до розлучення?“. Він каже: „Ну у тебе ж були такі близькі душевні стосунки, спілкування близьке“. Я кажу: „Ну це ж були не інтимні стосунки“. Він каже: „А я про інтимні стосунки нічого і не казав“», — зазначила зірка в коментарі проєкту «Ранок у великому місті».

