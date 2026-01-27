Дональд Трамп / © Associated Press

У Дональда Трампа есть серьезные проблемы со здоровьем, однако он все же может рискнуть и попытаться уйти на третий президентский срок.

Такое мнение в эфире проекта Мир и мы с Евгением Магдой на Эспрессо высказал эксперт совета внешней политики Украинская призма Александр Краев.

«К сожалению, он может рискнуть и пойти на третий президентский срок», — отметил эксперт.

Говоря о состоянии здоровья публичных лиц, Краев подчеркнул, что для политиков такого уровня конфиденциальности фактически не существует.

«Если вы не хотите, чтобы кто-то копался в ваших медицинских карточках, не становитесь президентом Соединенных Штатов или просто не уходите в публичную сферу. В публичной сфере уже все — вы открытая книга», — сказал он.

По словам эксперта, у Трампа наблюдается ряд признаков, которые могут свидетельствовать о проблемах со здоровьем.

«У Трампа действительно проблемы. Все говорят и об этой руке, которая может свидетельствовать о проблемах кровеносной системы. Все говорят о пухлых ногах, о том, что он начинает заговариваться», — отметил Краев.

Он добавил, что эти факторы уже влияют на эффективность выполнения президентских обязанностей.

«Он еще больше начинает повторяться, он засыпает, при чем засыпает каждые 40 минут во время больших заседаний. Без осуждений, без эйджизма, но это мешает выполнять его полномочия уже просто с точки зрения эффективности», — подчеркнул эксперт.

Александр Краев также обратил внимание на активизацию юридической дискуссии о возможном третьем сроке Трампа в США.

«Меня очень волнует его риторика и риторика его юристов, потому что хорошо Трамп, но юристы, которые разбираются в законодательстве», — сказал он.

По словам эксперта, некоторые из них уже запускают в публичное пространство опасные доводы.

«Они говорят: он ведь не проиграл выборы 20-го года. А значит, Байден их украл. Но если даже Байден их украл, то, по сути, президентом был Дональд Джей Трамп», — объяснил Краев.

Далее, по его словам, делается вывод о якобы утрате ограничения на два срока.

«А значит, в сущности, прецедентное право вступает в действие. Норма о двух сроках не действует, потому что народ сказал свое слово», — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что ранее подобные заявления воспринимались как маргинальные.

«Если раньше это были шутки, на которые сразу набрасывались демократические медиа, то сейчас это пропускается мимо ушей. И вот это проблема», — подчеркнул Краев.

В то же время эксперт отметил, что окончательных выводов делать пока рано.

«Я не могу четко сказать, пойдет ли он на третий срок. Но этот разговор уже начинает раскручиваться», — резюмировал он.

Ранее сообщалось, что планы администрации президента США Дональда Трампа относительно Гренландии претерпели изменения из-за беспокойства законодателей возможностью импичмента.

Мы ранее информировали, что второй термин Дональда Трампа ознаменовался радикальными трансформациями в подходах США к международным делам.