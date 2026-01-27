Зустріч Путіна, Зеленського і Трампа: Портников оцінив реальність саміту і чи наблизить він мир

Володимир Путін, Дональд Трамп, Володимир Зеленський

Президент Росії Володимир Путін може погодитися на тристоронню зустріч з президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським, але він не готовий політично до реальних поступок. Участь Путіна у ймовірному саміті буде спробою зняти економічний зашморг, а не щирим бажанням завершити війну.

Таку думку на своїй Facebook-сторінці висловив український журналіст Віталій Портников.

Путін прагне уникнути конфронтації з Трампом

Журналіст прокоментував інформацію від джерел з Білого дому про ймовірність особистої зустрічі Зеленського і Путіна вже невдовзі. Портников не виключає, що такий саміт справді може відбутися.

«Політична фантастика? Можливо. Але й сама тристороння зустріч (України, РФ та США — ред.) ще донедавна здавалася політичною фантастикою. І, тим не менш, вона відбулася», — йдеться у дописі.

Журналіст зауважив, що Путін не стільки веде переговори, скільки їх імітує — тобто затягує час. Але навіть для імітації потрібен порядок денний. Очільник Кремля не зацікавлений у прямій конфронтації з Трампом, тому робить усе задля уникнення цього.

«Але для цього потрібно насамперед демонструвати миролюбність і готовність завершити російсько-українську війну. І тут набір «трюків», якими кремлівський фокусник намагається загіпнозувати аудиторію, очевидно, вичерпується», — вказав Портников.

Він нагадав, що у перші місяці другого президентства Трампа між ним і Путіним було достатньо розмов про можливості завершення війни. Американський лідер наполягав на припиненні вогню, а російський ввічливо відмовлявся.

Коли ж Трамп почав заявляти про «чудові телефонні розмови» з Путіним, які не призводять до жодного результату, російський диктатор запропонував «розблокувати» переговори у Стамбулі. Там не було реальних зрушень.

Потім відбулася двостороння зустріч президентів США та РФ в Алясці, але й там не вдалося домовитися.

Після цього Путін у намаганнях запобігти передаванню Україні далекобійної зброї домовився з Трампом про зустріч у Будапешті. Але цей саміт зірвався після того, як керівники зовнішньополітичних відомств Росії та США не змогли узгодити можливі домовленості.

«Роздратований Трамп запровадив санкції проти російських нафтових гігантів. І тут з’явився «мирний план», запропонований російською стороною Білому дому. Але для того, щоб його обговорювати й демонструвати серйозність намірів, потрібно зустрічатися«, — зауважив журналіст.

Чому Росії довелося погодитися на зустріч з Україною та США?

На думку Портникова, зараз якраз той етап, коли Росії довелося погодитися навіть на тристоронню зустріч заради демонстрації миролюбності.

«Але Вашингтон підштовхуватиме Москву до наступних кроків. Навіть до зустрічі президентів, яка тоді стане безсумнівним дипломатичним тріумфом Дональда Трампа. Адже зібрати за одним столом Зеленського і Путіна набагато складніше, ніж, скажімо, вірменського прем’єра Пашиняна й азербайджанського президента Алієва, які до візиту в Овальний кабінет неодноразово зустрічалися між собою», — пояснив журналіст.

Чи наближає це завершення війни?

Водночас Портников наголосив, що жодні перемовини, навіть на найвищому рівні, не гарантують наближення до завершення війни. Проте існує інша важлива формула, пов’язана з реальним станом економіки РФ та готовністю Путіна ризикувати новими санкціями з боку Заходу.

«Якщо російський президент дійде висновку, що його економічні можливості не дозволяють продовжувати війну ще кілька років поспіль, а нові санкції значно погіршать стан російської економіки, він піде і на зустріч із Зеленським, і на припинення бойових дій«, — вважає журналіст.

За його словами, ознаками зміни намірів Путіна є тристоронні перемовини і склад російської делегації: генерали і навіть очільник Головного управління Генштабу ЗС РФ, адмірал Ігор Костюков. Портников зауважив, що «такі чиновники вже не для „меблів“, а для розмови про справді серйозні питання».

«Це демонструє, що на робочому столі Путіна нині є кілька варіантів розвитку конфлікту. Залишається лише зрозуміти, якому з них кремлівський очільник віддасть перевагу і що саме примусить його обрати мир», — резюмував журналіст.

Можлива зустріч Зеленського і Путіна: що відомо

Нагадаємо, американські посадовці повідомили Axios, що тристоронні переговори в Абу-Дабі (23 — 24 січня) стали фундаментом для можливої особистої зустрічі Зеленського та Путіна. За словами джерел, сторони «дуже близькі» до прямого контакту, а прогрес на наступному раунді 1 лютого може відкрити шлях до переговорів безпосередньо в Києві чи Москві. США вважають, що така зустріч лідерів має відбутися найближчим часом, якщо нинішній темп обговорень збережеться.