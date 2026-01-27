ТСН в социальных сетях

Выходные Зары Тиндалл были сорваны внезапной эвакуацией: что произошло

Дочь принцессы Анны посетила Челтнем, где состоялись очередные конные соревнования.

Ольга Кузьменко
Зара Тиндалл

Зара Тиндалл / © Getty Images

День отборочных соревнований Челтнемского фестиваля 2026 года был на мгновение прерван из-за сработавшей пожарной сигнализации. В субботу днем ​​на трибуне имени принцессы Анны на ипподроме Челтнема сработала сигнализация, вынудив участников, которые не понимали, что происходит, ненадолго покинуть здание.

Издание Hello! опубликовало фото на котором видно, ка 44-летняя Зара, внучка королевы Елизаветы II, выходящая с одного из верхних этажей трибуны после того, как прозвучала тревога.

Зара Тиндалл / © Getty Images

Зара Тиндалл / © Getty Images

Представитель ипподрома Челтнема позже сообщил изданию, что «была поднята тревога, и были введены все необходимые процедуры эвакуации, чтобы позволить команде провести необходимые проверки, прежде чем разрешить гостям вернуться на трибуну.

Зара Тиндалл / © Getty Images

Зара Тиндалл / © Getty Images

Напомним, в тот день Зара Тиндалл появилась на ипподроме в пальто цвета индиго от The Fold London, которое она дополнила ободком на голову и черными сапогами на каблуках.

