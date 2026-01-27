- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 108
- Время на прочтение
- 1 мин
Выходные Зары Тиндалл были сорваны внезапной эвакуацией: что произошло
Дочь принцессы Анны посетила Челтнем, где состоялись очередные конные соревнования.
День отборочных соревнований Челтнемского фестиваля 2026 года был на мгновение прерван из-за сработавшей пожарной сигнализации. В субботу днем на трибуне имени принцессы Анны на ипподроме Челтнема сработала сигнализация, вынудив участников, которые не понимали, что происходит, ненадолго покинуть здание.
Издание Hello! опубликовало фото на котором видно, ка 44-летняя Зара, внучка королевы Елизаветы II, выходящая с одного из верхних этажей трибуны после того, как прозвучала тревога.
Представитель ипподрома Челтнема позже сообщил изданию, что «была поднята тревога, и были введены все необходимые процедуры эвакуации, чтобы позволить команде провести необходимые проверки, прежде чем разрешить гостям вернуться на трибуну.
Напомним, в тот день Зара Тиндалл появилась на ипподроме в пальто цвета индиго от The Fold London, которое она дополнила ободком на голову и черными сапогами на каблуках.