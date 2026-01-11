Зара Тиндалл сверкнула стройными ногами в мини-платье и лодочках оттенка металлик

Зара и Майк Тиндалл / © Instagram Майка Тиндалла

На одном из мероприятий 44-летняя дочь принцессы Анны появилась в синем мини-платье от Rebecca Vallance, украшенном серебристыми камнями и обута в туфли-лодочки оттенка металлик Dune London, а в руках держала клатч тоже от Rebecca Vallance тоже с россыпью камней. Зара дополнила лук ободком на голове и легким макияже, а волосы, похоже, подстригла в еще более короткое каре.

Ее муж Майк Тиндалл надел голубую рубашку и синий пиджак в сочетании с молочными брюками и коричневыми замшевыми туфлями. Пара уже несколько дней проводит на скачках в Австралии, куда они обычно ездят в первые недели января каждый год.

Зара и Майк уже более 13 лет сотрудничают с Magic Millions, ведущим австралийским аукционным домом по продаже чистокровных лошадей и всемирно известным конным карнавалом, ежегодно проводимым на Золотом побережье. И в этом году они собираются продать четырех годовалых жеребят на аукционе Magic Millions и посетить жеребьевку стартовых позиций TAB Magic Millions на пляже Куррава.