Гороскоп на 11 января для всех знаков Зодиака: день, когда все станут умнее

Три снеговика на фоне заснеженного пейзажа / © www.credits

Реклама

Успешной в это время будет любая, связанная с ними, работа: рекомендуется заниматься научной деятельностью, литературным творчеством, журналистикой. Можно заниматься самообразованием, выбрав для него ту сферу, которая нам наиболее интересна и важна.

Овен

Если вам необходимо убедить кого-то в своей правоте, этот день оптимальное время для этого: вы будете на редкость красноречивы и найдете именно те доводы, которые впечатлят самых несговорчивых собеседников.

Телец

Близких не стоит обманывать никогда, а в этот день — особенно: ложь довольно быстро выйдет наружу, а вот трещину в отношениях, которая образуется в результате, заделать, возможно, уже и не удастся.

Реклама

Близнецы

День, несмотря на выходной, благоприятен для учебы: за рекордно короткий — суточный — срок вам удастся усвоить максимальное количество информации, которая в самом скором времени пригодится в работе.

Рак

Кто бы ни обратился к вам с просьбой о помощи, постарайтесь ее оказать, причем сделать это максимально быстро и без дополнительных уговоров и напоминаний: совершенное в этот день добро вернется сторицей.

Лев

На работе не стоит браться за новые проекты, не подтянув старые «хвосты», про которые вы, возможно, успели позабыть: они будут все время тормозить движение вперед и, в конце концов, поставят крест на всех ваших планах.

Дева

С большим вниманием следует отнестись к новым фактам, которые совершенно неожиданно станут известными в этот день, — некоторые из них могут пригодиться в решении вопросов профессионального свойства.

Реклама

Весы

День пройдет успешно только в случае заранее составленного — тщательного и подробного плана, иначе, отвлекаясь на решение сопутствующих вопросов, вы не успеете сделать главного, а драгоценное время пройдет впустую.

Скорпион

Лучшее, что можно сделать, случайно став обладателем чужой тайны, это тут же о ней забыть — проболтавшись о ней, вы — в лице ее обладателя — заполучите врага надолго, возможно — на всю оставшуюся жизнь.

Стрелец

Мечты, визуализированные в этот день, со временем обязательно станут реальностью — главное, запрашивать чудеса у Вселенной по максимуму, не стесняясь и не скромничая, тогда есть шанс получить хотя бы половину.

Козерог

Не стоит спешить с завершением проекта, которым вы занимались все предыдущее время, — сначала исправьте все мелкие недоделки, чтобы не пришлось возвращаться к работе над ним снова и снова.

Реклама

Водолей

Нежелательно браться за серьезные проекты — в этот день для их осуществления вам не хватит ни куража, ни энергии, поэтому лучше сосредоточиться на мелких делах, не требующих особого напряжения.

Рыбы

Если у вас есть опыт, которым можно поделиться с другими, сделайте это сегодня: запланируйте на этот день чтение лекции вживую или проведение тренинга по интернету — ваши советы и рекомендации пригодятся другим.

Читайте также: