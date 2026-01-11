Астрологический прогноз на 11 января

Слон / © Associated Press

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: в этот день желательно продумывать новые цели и продумывать пути их достижения, а вот торопиться с их воплощением в жизнь в воскресенье не стоит.

Символ дня: Слон.

Стихия дня: Дерево.

Счастливое число дня: 4.

Счастливый цвет дня: красное и черное.

Счастливые камни дня: голубой агат, голубой нефрит.

За какую часть тела отвечает: хребет.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, протекают тяжело, поэтому очень важно сразу же приступать к лечению.

Питание дня: нельяз ни голодать, ни переедать — в рационе нужно придерживаться умеренности

Стрижка дня: стричься нужно только в случае крайне необходимости.

Магия и мистика дня: можно осваивать новые виды гадания.

Сны дня: сны нынешней ночи подсказывают, что нужно сделать, чтобы изменить свою жизнь к лучшему.

Табу дня: нельзя использовать во вред чужие тайны и секреты.

Цитата дня: «Сила воли слабых называется упрямство» (Мария фон Эбнер Эшенбах).

