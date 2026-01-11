- Дата публикации
Астрологический прогноз на 11 января
Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: в этот день желательно продумывать новые цели и продумывать пути их достижения, а вот торопиться с их воплощением в жизнь в воскресенье не стоит.
Символ дня: Слон.
Стихия дня: Дерево.
Счастливое число дня: 4.
Счастливый цвет дня: красное и черное.
Счастливые камни дня: голубой агат, голубой нефрит.
За какую часть тела отвечает: хребет.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, протекают тяжело, поэтому очень важно сразу же приступать к лечению.
Питание дня: нельяз ни голодать, ни переедать — в рационе нужно придерживаться умеренности
Стрижка дня: стричься нужно только в случае крайне необходимости.
Магия и мистика дня: можно осваивать новые виды гадания.
Сны дня: сны нынешней ночи подсказывают, что нужно сделать, чтобы изменить свою жизнь к лучшему.
Табу дня: нельзя использовать во вред чужие тайны и секреты.
Цитата дня: «Сила воли слабых называется упрямство» (Мария фон Эбнер Эшенбах).
