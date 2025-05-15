Стиль Зары Тиндалл: любимые аксессуары дочери принцессы Анны

Зара Тиндалл / © Associated Press

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Сумки Aspinal of London

Aspinal of London — британский модный бренд, который производит роскошные кожаные изделия и аксессуары. Зара — одна из его поклонниц, но не единственная из королевской семьи. В ее гардеробе есть несколько любимых вариантов — кремовая сумка крос-боди на ремешке-цепочке, классическая сумка-портфель из кожи крокодила и черная элегантная классика, отлично подходящая к вечерним образам.

Сумка Aspinal of London / © Getty Images

Сумка Aspinal of London / © Getty Images

Сумка Aspinal of London / © Getty Images

Сумка Aspinal of London / © Getty Images

Солнцезащитные очки Valley Eyewear

Очки австралийского бренда, основанного в 2011 году Майклом Кроули и его женой Тениель — среди любимчиков у Зары Тиндалл. Она часто носит их на скачки, когда посещает их, как зритель, а не участница. Средняя цена такого аксессуара 350 евро. Эти очки Зара часто носит именно в Австралии, когда приезжает туда на конные соревнования.

Очки Valley Eyewear / © Getty Images

Солнцезащитные очки Illesteva

Если говорить об аксессуарах для глаз, дочь принцессы Анны любит и этот американский бренд Illesteva. У Зары модель Leonard Sunglasses с черными линзами, стоимость таких 145 долларов. Все изделия Illesteva изготовляются в Италии на ведущих семейных фабриках, а носят их не только королевские особы вроде Зары Тиндалл, но и многие знаменитости — Бейонсе, Кара Делевинь, Джиджи Хадид.

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Очки Illesteva / © Getty Images

Шляпы Juliette Botterill Millinery

Эти головные уборы британской марки любит Зара Тиндалл и принцесса Уэльская Кейт. Быть может, Зара даже вдохновилась образами своей родственницы, так как носила шляпу после того, как похожую выгуляла жена принца Уильяма. Фетровая шляпа-першеро Peachbloom, украшенная стильным двойным пером в виде лука и стрелы, стоимостью 600 фунтов стерлингов (800 долларов). Зара носила такую на ипподроме в Челтнеме, а Кейт — во время рождественской проходки в Сандрингеме. Изготавливается аксессуар по индивидуальному заказу.

Шляпа Juliette Botterill Millinery / © Getty Images

Часы Rolex

На запястье у Зары часто можно увидеть часы Rolex модель Oyster Perpetual Lady-Datejust из нержавеющей стали с элегантным перламутровым циферблатом, инкрустированным бриллиантами. Этот вневременной аксессуар Тиндалл носит и на разные королевские мероприятия, и на конные скачки и просто, когда выходит с мужем Майком в светское общество.

Часы Rolex / © Getty Images

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