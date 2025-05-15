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Курс валют на 15 мая: сколько стоят доллар, евро и злотый
Гривна значительно обвалилась по отношению к иностранной валюте. В частности, евро.
НБУ установил официальный курс валют на четверг, 15 мая. Доллар прибавил 3 коп. Евро вырос на 49 коп., злотый - на 14 коп.
Об этом стало известно по информации на сайте регулятора.
Курс доллара
1 доллар США - 41,53 (+3 коп.)
Курс евро
1 евро - 46,58 (+49 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый - 10,98 (+14 коп.)
Напомним, банкир Тарас Лесовой оценил, что будет с долларом в мае. По его словам, в этом месяце ситуация на валютном рынке Украины будет зависеть, прежде всего, от экономических факторов. Курс доллара может увеличиться.
Курс валют в Украине поражает своей стабильностью, отмечают финансовые эксперты. Нацбанк накопил рекордные золотовалютные резервы, украинцы снова продают доллары и постепенно отказываются от доллара в пользу евро, а гривна показывает чудеса стабильности в условиях военного положения – таковы главные новости на прошлой неделе на валютном рынке.