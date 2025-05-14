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ТСН в социальных сетях

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Деньги
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Курсантам повысили выплаты: сколько теперь составляет денежное довольствие

Курсанты высших военных учебных заведений и других военных образований начали получать повышенное денежное обеспечение.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Курсантам повысили выплаты: сколько теперь составляет денежное довольствие

Министерство обороны усиливает социальную защиту курсантов вузов / © УНИАН

С мая 2025 курсанты высших военных заведений Украины начали получать повышенное денежное обеспечение.

Об этом свидетельствует постановление Кабинета министров Украины №455, инициированное Министерством обороны Украины.

Кому из курсантов повысили выплаты

Постановление применяется с 1 марта 2025 года и касается слушателей:

  • высших военных учебных заведений;

  • военных учебных подразделений высшего образования;

  • заведений профессионального высшего военного образования.

Сколько курсанты получали раньше

Ранее курсантам украинских вузов выплачивали от 2880 грн до 3145 грн в месяц. Теперь минимальный размер денежного довольствия составляет около 8 000 грн, максимальный — для курсантов выпускных курсов, которые имеют отличные оценки за сессию или проходят стажировку, — 20 100 грн.

Тем временем украинские студенты в высших учебных заведениях Польши могут получать разные виды стипендий. В стране уже зарегистрировано около 35 тыс. студентов с украинским гражданством.

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Дата публикации
Количество просмотров
439
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