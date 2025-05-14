Шахтер – Динамо: онлайн-видеотрансляция финала Кубка Украины

"Шахтер" – "Динамо" / © ФК Динамо Киев

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В среду, 14 мая, донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" сразятся в финале Кубка Украины по футболу сезона-2024/25.

Решающий матч за трофей состоится на Центральном стадионе в Житомире. Стартовый свисток прозвучит в 18:30.

Отметим, что в полуфиналах турнира "Динамо" разбило представителя Первой лиги черновицкую "Буковину" (4:1), а "Шахтер" в экстра-таймах дожал житомирское "Полесье" (1:0).

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Вашему вниманию прямая видеотрансляция матча "Шахтер" – "Динамо" с Youtube-канала УПЛ ТВ.

Напомним, в прошлом году обладателем Кубка Украины стал "Шахтер". В финальном поединке предыдущего розыгрыша турнира донецкий клуб победил полтавскую "Ворсклу" со счетом 2:1.

"Горняки" являются рекордсменами по выигранным национальным Кубкам (14). По этому показателю "Шахтер" опережает "Динамо" – киевляне завоевывали этот трофей 13 раз.

В этом сезоне "Динамо" близкое к "золотому дублю". За два тура до конца команда Александра Шовковского лидирует в УПЛ, опережая "Александрию" на 5 очков.

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"Шахтер" отстает от второго места на 5 баллов, но в случае победы в финале Кубка Украины гарантирует себе участие в Лиге Европы, а не в Лиге конференций, где дончане будут выступать, если финишируют третьими в УПЛ.