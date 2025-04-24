Украина в еврокубках-2025/26: кто будет играть в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций

"Александрия" – "Динамо" / © ФК Динамо Киев

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Сезон украинской Премьер-лиги (УПЛ)-2024/25 близится к своему завершению – осталось сыграть всего пять туров.

По его итогам определятся клубы, которые представят Украину в следующем розыгрыше еврокубков.

В сезоне-2025/26 Украину в еврокубках будут представлять четыре команды. Рассказываем, кто получит право играть в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций.

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Украинские клубы в еврокубках-2025/26: распределение мест

Лига чемпионов: чемпион УПЛ.

Чемпион Украины по футболу впервые с сезона-2008/09 не попадет автоматически в основной этап Лиги чемпионов, а будет вынужден проходить квалификацию.

Победитель УПЛ стартует со второго отборочного раунда ЛЧ, матчи которого состоятся 22/23 и 29/30 июля.

Лига Европы: обладатель Кубка Украины или серебряный призер УПЛ.

Победитель Кубка Украины получит право сыграть в первом квалификационном раунде Лиги Европы, поединки которого запланированы на 10 и 17 июля.

Если обладателем национального Кубка станет чемпион страны, то в Лигу Европы попадет команда, которая финиширует второй в УПЛ.

Финальный матч Кубка Украины между "Шахтером" и "Динамо" состоится 14 мая в Житомире.

Лига конференций: третья и четвертая (или вторая и четвертая) команды УПЛ.

В третьем по престижности еврокубке нашу страну представят клубы, которые займут третье и четвертое места в УПЛ (если "Динамо" победит "Шахтер" в финале Кубка Украины).

Если "Шахтер" выиграет Кубок Украины, то "горняки" даже с третьей позиции УПЛ попадут в Лигу Европы. В таком случае вторая и четвертая команды чемпионата отправятся в Лигу конференций.

Оба представителя Украины в Лиге конференций будут стартовать со второго квалификационного раунда, матчи которого состоятся 24 и 31 июля.

Таблица УПЛ после 25-го тура

Таблица УПЛ после 25-го тура / © flashscore.ua