Зеленский анонсировал новые этапы обмена пленными - подробности

Президент Украины Владимир Зеленский / © t.me/V_Zelenskiy_official

Реклама

Украина готовится к нескольким новым этапам обмена пленными согласно договоренностям, достигнутым во время второй встречи в Стамбуле.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram.

По его словам, сейчас активно продолжается работа над возвращением украинцев из российского плена — как военнослужащих, так и гражданских. Общую координацию процесса осуществляет секретарь СНБО Украины Рустем Умеров.

Реклама

«Заслушал доклады о проведенных этапах обменов пленных и тех, которые готовятся. Ожидаем несколько этапов обменов на выполнение договоренностей второй встречи в Стамбуле и продолжаем другую нашу активность для освобождения наших людей — как военных, так и гражданских. Координирует эту работу секретарь СНБО Украины, привлечены все необходимые силы и институты», — отметил Зеленский.

Глава государства также поблагодарил всех причастных к этому процессу — украинскую разведку, МВД, Офис президента, СБУ, омбудсмена и Координационный штаб.

Зеленский обратил внимание на то, что весной и летом 2025 года удалось значительно активизировать процессы обмена. Среди освобожденных были и те, кого считали пропавшими без вести, а также лица, которых удерживали в российских колониях еще до полномасштабного вторжения.

«Среди освобожденных из плена есть люди, которые находились в категории без вести пропавших, а также люди, которые содержались в российских тюрьмах и лагерях со времени до полномасштабной войны. Именно поэтому наша команда проверяет информацию по каждой фамилии. Ищем всех наших», — подчеркнул президент.

Реклама

Кроме того, по словам Зеленского, ему также доложили о мерах, которые принимаются для реабилитации освобожденных, а также о ходе расследований военных преступлений, совершенных против украинских пленных.

«Должны восстановить справедливость, и для этого работаем на всех уровнях — юридическом, политическом, специальных операций», — добавил он.

Следующая встреча украинской и международной делегации в Турции запланирована уже на среду, 23 июля. Украинскую сторону снова возглавит Рустем Умеров.

Напомним, 4 июля состоялся новый этап обмена пленнымимежду Украиной и Россией. Большинство наших сограждан, которых удалось вернуть домой, удерживались в плену еще с 2022 года. Среди освобожденных — как военнослужащие, так и гражданские лица.

Реклама