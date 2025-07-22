Зеленський анонсував нові етапи обміну полоненими - подробиці

Президент України Володимир Зеленський / © t.me/V_Zelenskiy_official

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Україна готується до кількох нових етапів обміну полоненими згідно з домовленостями, досягнутими під час другої зустрічі в Стамбулі.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму Telegram.

За його словами, нині активно триває робота над поверненням українців з російського полону — як військовослужбовців, так і цивільних. Загальну координацію процесу здійснює секретар РНБО України Рустем Умєров.

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«Заслухав доповіді щодо проведених етапів обмінів полонених і тих, які готуються. Очікуємо на кілька етапів обмінів на виконання домовленостей другої зустрічі в Стамбулі та продовжуємо іншу нашу активність для звільнення наших людей — як військових, так і цивільних. Координує цю роботу секретар РНБО України, залучені всі необхідні сили та інституції», — зазначив Зеленський.

Глава держави також подякував усім причетним до цього процесу — українській розвідці, МВС, Офісу президента, СБУ, омбудсману та Координаційному штабу.

Зеленський звернув увагу на те, що навесні та влітку 2025 року вдалося значно активізувати процеси обміну. Серед звільнених були й ті, кого вважали зниклими безвісти, а також особи, яких утримували в російських колоніях ще до повномасштабного вторгнення.

«Серед звільнених із полону є люди, які перебували в категорії безвісти зниклих, а також люди, які утримувались у російських тюрмах і таборах із часу до повномасштабної війни. Саме тому наша команда перевіряє інформацію по кожному прізвищу. Шукаємо всіх наших», — наголосив президент.

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Крім того, за словами Зеленського, йому також доповіли про заходи, які вживаються для реабілітації звільнених, а також про хід розслідувань воєнних злочинів, скоєних проти українських полонених.

«Маємо відновити справедливість, і для цього працюємо на всіх рівнях — юридичному, політичному, спеціальних операцій», — додав він.

Наступна зустріч української та міжнародної делегації в Туреччині запланована вже на середу, 23 липня. Українську сторону знову очолить Рустем Умєров.

Нагадаємо, 4 липня відбувся новий етап обміну полоненими між Україною та Росією. Більшість наших співгромадян, яких вдалося повернути додому, утримувалися в полоні ще з 2022 року. Серед звільнених — як військовослужбовці, так і цивільні особи.

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