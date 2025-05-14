Благодаря триумфу в Кубке Украины: "Шахтер" завоевал путевку в Лигу Европы

"Шахтер" / © ФК Шахтер

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Донецкий "Шахтер" благодаря победе в Кубке Украины получил право в следующем сезоне выступить во втором по престижности евротурнире – Лиге Европы.

Согласно регламенту, путевку в Лигу Европы получает победитель Кубка Украины или же серебряный призер чемпионата, если обладателем национального Кубка станет чемпион УПЛ.

За два тура до конца "Шахтер" занимает третье место в УПЛ, отставая от идущей второй "Александрии" на 5 очков. Однако завоевание Кубка Украины обеспечило "горнякам" попадание в Лигу Европы вне зависимости от того, какой команда финиширует в чемпионате.

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"Оранжево-черные" стартуют в следующем сезоне либо с первого раунда квалификации Лиги Европы, либо с основного раунда (если будут выполнены несколько условий в европейских чемпионатах).

"Александрия" же, которая очень близка к завоеванию серебряных медалей УПЛ, сыграет в третьем по рангу еврокубке – Лиге конференций, где ей придется стартовать со второго квалификационного раунда.

Отметим, что у александрийцев также есть теоритические шансы попасть во второй отборочный раунд Лиги чемпионов, но для этого команде Руслана Ротаня нужно выиграть "золото" УПЛ, где она за два тура до финиша отстает от лидера "Динамо" на 5 очков.

Напомним, "Шахтер" в финале Кубка Украины одолел "Динамо" в серии пенальти после того, как основное и дополнительное время встречи завершилось вничью 1:1.

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