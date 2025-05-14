"Стамбул так Стамбул": эксперт о суматохе вокруг переговоров

Переговоры в Стамбуле / © ТСН.ua

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Российский диктатор Путин, скорее всего, не прилетит на переговоры в Стамбул. Даже если там будет Владимир Зеленский, переговоры на уровне «президент — советники» не проводятся.

В чем же цель всего информационного шума вокруг переговоров в Стамбуле, пояснила Ольга Айвазовская, глава правления гражданской сети «Опора» в эксклюзивном интервью для ТСН.ua.

«Ну, скорее, эта история о вызове стадион и стадион, Стамбул да Стамбул, она нам очень известна и знакома. И ключевой индикатор, будут ли они судьбоносные или нет, лежит в плоскости, приедет ли Путин или нет», — отмечает Айвазовская.

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По ее мнению, Путин не приедет. И чтобы ситуация изменилась, нужна «некая очень весомая сила, которая убедила сделать невозможное».

Айвазовская отмечает, что переговоры не могут проходить на уровне советников и президента. Любой диалог непосредственный между Украиной и РФ должен проходить на уровне президент-президент, если речь идет о реальных обязательствах, принимаемых на себя стороной.

«Потому что помимо Путина никакого решения в Российской Федерации такого порядка приниматься не может. Поэтому после визита лидеров государств в Украину, недавнего речь идет о Великобритании, Франции, Германии и Польше, очевиден факт, что это вызов. Это игра мышцами, по состоянию на данный момент, и игра нервами», — считает глава правления «Опоры».

Она объясняет, что для Европы и Украины сейчас важно приблизить позицию Соединенных Штатов к нашей позиции. Важно показать Соединенным Штатам, что действительно Российская Федерация играет мышцами — одно заявляет, делает на самом деле совсем другое.

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«К сожалению, президент Трамп, несмотря на свой опыт пребывания на президентском посту во время войны в Украине, и зная всю ситуацию, до сих пор рисует определенные иллюзии… И поэтому, первое, мое пожелание, скучая, не завышать ожидания. Наше главное ожидание — выиграть время и продемонстрировать, что у них нет другой позиции на перспективу, чем приближаться к Европе и иметь общие интересы в Западном мире вместе с Украиной», — подытожила Ольга Айвазовская.

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Вживую! Путина загнали в тупик! Чего ждать от встречи в Стамбуле?

Ранее ТСН.ua собрал все, что известно в преддверии переговоров в Стамбуле.

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