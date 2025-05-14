"Стамбул так Стамбул": експертка про метушню навколо переговорів

Переговори в Стамбулі / © ТСН.ua

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Російський диктатор Путін, найімовірніше, не прилетить на переговори до Стамбула. Навіть якщо там буде Володимир Зеленський, перемовини на рівні «президент — радники» не проводяться.

То в чому ж мета всього інформаційного шуму навколо переговорів у Стамбулі, пояснила Ольга Айвазовська, голова правління громадянської мережі «Опора», в ексклюзивному інтерв’ю для ТСН.ua.

«Ну, скоріше, ця історія про виклик стадіон так стадіон, Стамбул так Стамбул, вона нам дуже відома і знайома. І ключовий індикатор, чи будуть вони доленосні, чи ні, лежить у площині, чи приїде Путін, чи ні», — зазначає Айвазовська.

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На її думку, Путін не приїде. І щоб ситуація змінилася, потрібна «якась дуже вагома сила, яка переконала зробити неможливе».

Айвазовська наголошує, що перемовини не можуть відбуватися на рівні радників і президента. Будь-який безпосередній діалог між Україною і РФ має відбуватися на рівні президент–президент, якщо йдеться про реальні зобов’язання, які на себе бере сторона.

«Тому що крім Путіна, жодного рішення в Російській Федерації такого порядку ухвалюватися не може. Тому після візиту лідерів держав до України нещодавнього, йдеться про Велику Британію, Францію, Німеччину та Польщу, очевидним є факт, що це виклик. Це гра м’язами станом на зараз і гра нервами», — вважає голова правління «Опори».

Вона пояснює, що для Європи та України зараз важливо наблизити позицію Сполучених Штатів до нашої позиції. Важливо показати Сполученим Штатам, що дійсно Російська Федерація грає м’язами — одне заявляє, робить насправді зовсім інше.

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«На жаль, президент Трамп, незважаючи на свій досвід перебування на президентській посаді під час війни в Україні і знаючи про всю ситуацію, досі малює певні ілюзії… І тому перше моє побажання, підсумовуючи, не завищувати очікування. Наше головне очікування — виграти час і продемонструвати, що у них немає іншої позиції на перспективу, ніж наближатися до Європи та мати спільні інтереси в Західному світі разом з Україною», — підсумувала Ольга Айвазовська.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео:

НАЖИВО! Путіна загнали в глухий кут! Чого очікувати від зустрічі в Стамбулі?

Раніше ТСН.ua зібрав усе, що відомо напередодні переговорів у Стамбулі.

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