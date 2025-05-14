ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
966
Час на прочитання
2 хв

"Стамбул так Стамбул": експертка про метушню навколо переговорів

Ольга Айвазовська вважає, що говорячи про переговори в Стамбулі, не варто завищувати очікування.

Автори публікації
Фото автора: Христина Зеленюк Христина Зеленюк Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Переговори в Стамбулі

Переговори в Стамбулі / © ТСН.ua

Російський диктатор Путін, найімовірніше, не прилетить на переговори до Стамбула. Навіть якщо там буде Володимир Зеленський, перемовини на рівні «президент — радники» не проводяться.

То в чому ж мета всього інформаційного шуму навколо переговорів у Стамбулі, пояснила Ольга Айвазовська, голова правління громадянської мережі «Опора», в ексклюзивному інтерв’ю для ТСН.ua.

«Ну, скоріше, ця історія про виклик стадіон так стадіон, Стамбул так Стамбул, вона нам дуже відома і знайома. І ключовий індикатор, чи будуть вони доленосні, чи ні, лежить у площині, чи приїде Путін, чи ні», — зазначає Айвазовська.

На її думку, Путін не приїде. І щоб ситуація змінилася, потрібна «якась дуже вагома сила, яка переконала зробити неможливе».

Айвазовська наголошує, що перемовини не можуть відбуватися на рівні радників і президента. Будь-який безпосередній діалог між Україною і РФ має відбуватися на рівні президент–президент, якщо йдеться про реальні зобов’язання, які на себе бере сторона.

«Тому що крім Путіна, жодного рішення в Російській Федерації такого порядку ухвалюватися не може. Тому після візиту лідерів держав до України нещодавнього, йдеться про Велику Британію, Францію, Німеччину та Польщу, очевидним є факт, що це виклик. Це гра м’язами станом на зараз і гра нервами», — вважає голова правління «Опори».

Вона пояснює, що для Європи та України зараз важливо наблизити позицію Сполучених Штатів до нашої позиції. Важливо показати Сполученим Штатам, що дійсно Російська Федерація грає м’язами — одне заявляє, робить насправді зовсім інше.

«На жаль, президент Трамп, незважаючи на свій досвід перебування на президентській посаді під час війни в Україні і знаючи про всю ситуацію, досі малює певні ілюзії… І тому перше моє побажання, підсумовуючи, не завищувати очікування. Наше головне очікування — виграти час і продемонструвати, що у них немає іншої позиції на перспективу, ніж наближатися до Європи та мати спільні інтереси в Західному світі разом з Україною», — підсумувала Ольга Айвазовська.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео:

НАЖИВО! Путіна загнали в глухий кут! Чого очікувати від зустрічі в Стамбулі?

Раніше ТСН.ua зібрав усе, що відомо напередодні переговорів у Стамбулі.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie