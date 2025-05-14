Переговори України та РФ у Стамбулі: The Telegraph назвав три можливі сценарії

У Стамбулі може відбутися зустріч президентів України та Росії / © ТСН.ua

Реклама

Український Президент Володимир Зеленський погодився на пропозицію очільника РФ Володимира Путіна зустрітися в Стамбулі.

Це може стати їхньою першою зустріччю від грудня 2019 року, зазначає The Telegraph.

Своєю пропозицією про переговори в Туреччині, Путін сподівався переконати американського лідера Дональда Трампа у своїх серйозних намірах.

Реклама

Як зазначає видання, для Зеленського поява на переговорах має на меті донести Білому дому, що саме Москва є єдиною стороною, яка виступає проти миру.

Зустріч у четвер, може стати найважливішою подією за 1175 днів, з моменту повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

The Telegraph наводить три ймовірні сценарії, за якими можуть відбутися переговори у Стамбулі.

Зустріч двох лідерів відбулася

Перший сценарій, за оцінками видання, найменш ймовірний. Згідно з ним, Зеленський та Путін зустрілися особисто вперше від 2019 року.

Реклама

Двоє чоловіків не приховують своєї неприязні один до одного, але не могли відмовитися від зустрічі через тиск Трампа.

Президент США також прибув до Стамбула та вважає цей день «історичним».

Виступаючи посередником, США надають кожному з лідерів ворогуючих сторін можливість викласти свою позицію щодо миру.

Зеленський заявляє, що Росія повинна погодитися на всеосяжне 30-денне припинення вогню, перш ніж вони зможуть провести будь-які змістовні мирні переговори.

Реклама

«Український президент твердо переконаний, що Трамп та європейські союзники Києва, мають такі самі погляди на цей процес», — зазначає видання.

Натомість Путін має інший план та повторює свої наративи:

Зеленський не є легітимним президентом та не повинен брати участь у переговорах;

Переговори мають відбутися лише між посадовцями Москви та Вашингтона;

РФ отримає гарантії того, що Україна не стане членом НАТО;

Чисельність ЗСУ буде обмежена.

«На цьому етапі пан Трамп має вирішити, кого він вважає головною перешкодою на шляху до миру, і діяти відповідно», — додає The Telegraph.

Путін не приїхав

Другий сценарій розглядається як найбільш вірогідний.

Реклама

Події у ньому розгортаються таким чином, що Зеленський дотримав свого слова та прибув до Стамбула. Однак Путін не прилетів.

«Єдиними високопосадовцями Росії, які приземлилися в турецькому місті, була делегація, що складалася з міністра закордонних справ Сергія Лаврова, колишнього міністра оборони Сергія Шойгу та його головного помічника Кирила Дмитрієва», — пише видання.

Український президент заявив, що не зустрінеться ні з ким, окрім Путіна та дотримується свого слова.

Тоді українська делегація відправляється на зустріч із росіянами з надією, що Трамп продовжуватиме вважати Путіна головною перешкодою на шляху до миру.

Реклама

Після серії коротких розмов, американські чиновники доповідають своєму президенту, що саме росіяни винні у затримках.

«Далі йде серія дзвінків міністрам закордонних справ європейських країн щодо підготовки великого пакета санкцій, спрямованих проти експорту нафти та банківського сектору РФ, яких, на їхню думку, буде достатньо, щоб повернути Путіна за стіл переговорів», — йдеться у статті.

Росія маніпулює Трампом

Третій сценарій оцінюється як малоймовірний, проте правдоподібним.

Згідно з ним, Путіну вдається переконати президента США у тому, що він був надто зайнятий і тому не прилетів на переговори у Стамбул.

Реклама

Своєю чергою російська делегація переконує спецпредставника США Стіва Віткоффа, що Зеленський не зустрічався з ними, саме тому виступає проти мирних зусиль Білого дому.

«Посадовці з Києва та Європи будуть стверджуватимуть протилежне, але Трамп вже прийняв рішення», — йдеться у статті.

The Telegraph зауважує, що минулого разу, коли президент США вважав Зеленського не налаштованим на припинення війни, тоді він припинив військову допомогу США та припинив передачу розвідданих Україні.

Нагадаємо, раніше в МЗС Туреччини заявили про прибуття української та американської делегацій на переговори.

Реклама

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.