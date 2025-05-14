Зеленський зробив заяву про терміни завершення війни в Україні

Володимир Зеленський. / © Associated Press

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Розпочата Росією війна в Україні може завершитися у будь-який момент. Наразі ніхто достеменне знає, як довго ще вона триватиме.

Про це сказав український президент Володимир Зеленський в інтерв’ю телемарафону та закордонним друкованим ЗМІ, яке ексклюзивно має ТСН.ua.

“Ми всі живі люди, розмови про мир розслабляють, були різні моменти у цій війні. Ніхто не знає скільки вона триватиме ще, але війна може завершитися у будь-який момент”, - висловився глава держави.

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Він згодом знову наголосив, що наразі ніхто не знає про терміни завершення війни, “але не 10 років”.

“Україна не витримає... Це дорого коштує для всіх, і не тільки для друзів, але й для ворогів", - сказав Зеленський.

Припинення вогню в Україні

Україна готується до переговорів у Стамбулі, які мають відбутися 15 травня. В РФ заявивили, мовляв, Київ та Москва та Україна можуть досягти прогресу під час зустрічі, але для цього є умови. Зокрема, Київ має "відмовитися від будь-яких ультиматумів".

Своєю чергою, віцемаршал королівських ВПС Великої Британії назвав умови, за яких путінська армія зупинить наступ. З його слів, якщо США чи Європа дійсно введуть свої війська на територію України, то наступ російської армії зупинять миттєво.

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Натомість колишній спецпредставник Держдепартаменту США Курт Волкер зробив невтішний прогноз, коли очікувати повного припинення вогню в Україні. Диктатор РФ хоче продовжувати воювати, атакувати та бомбити українські міста, наголосив політик.

Зауважимо, очільник МЗС Італії Антоніо Таяні заявив, що завершення війни залежить від його рішення російського “фюрера” Володимира Путіна. Саме він несе відповідальність за встановлення миру з Україною.

Дата публікації 08:22, 14.05.25 Кількість переглядів 4 Перемовини вже завтра! Останні приготування! Чого ж очікувати?