Армія РФ атакувала Прикарпаття безпілотниками: що відомо

Безпілотник. / © ТСН.ua

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На світанку 15 травня армія РФ атакувала Івано-Франківську область безпілотниками. Під час повітряної тривоги сталися вибухи.

Про це повідомила очільниця Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук.

“Тривожним був ранок на Прикарпатті. Ворог атакував область ударними безпілотниками з різних напрямків. Працювали наші Сили протиповітряної оборони”, - наголосила чиновниця.

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За її словами, минулося без постраждалих. Наразі інформація щодо руйнувань уточнюється, наголосила Онищук.

Як повідомлялося, зранку 15 травня в Івано-Франківську пролунала серія вибухів. Повітряну тривогу на Прикарпаття оголосили о 4:41. Тривала вона майже дві години.

Дата публікації 16:32, 13.05.25 Кількість переглядів 6 Росію визнали винною у збитті пасажирського літака MH-17!