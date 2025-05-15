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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Армія РФ атакувала Прикарпаття безпілотниками: що відомо

На Прикарпатті під час атаки безпілотників працювала ППО.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Безпілотник.

Безпілотник. / © ТСН.ua

На світанку 15 травня армія РФ атакувала Івано-Франківську область безпілотниками. Під час повітряної тривоги сталися вибухи.

Про це повідомила очільниця Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук.

“Тривожним був ранок на Прикарпатті. Ворог атакував область ударними безпілотниками з різних напрямків. Працювали наші Сили протиповітряної оборони”, - наголосила чиновниця.

За її словами, минулося без постраждалих. Наразі інформація щодо руйнувань уточнюється, наголосила Онищук.

Як повідомлялося, зранку 15 травня в Івано-Франківську пролунала серія вибухів. Повітряну тривогу на Прикарпаття оголосили о 4:41. Тривала вона майже дві години.

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