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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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В Івано-Франківську пролунала серія вибухів: що відомо

Сьогодні вранці регіон атакували ударні безпілотники. В Івано-Франківську було гучно.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
У місті було неспокійно

У місті було неспокійн / © Getty Images

Уранці в четвер, 15 травня, в Івано-Франківську було чути звуки вибухів під час повітряної тривоги.

Про це повідомив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків

«Дякуємо ППО! Цивільна інфраструктура не постраждала! Попередньо загиблих і потерпілих нема», — уточнив він.

Нагадаємо, повітряну тривогу на Івано-Франківщині оголосили о 4:41 через загрозу російських ударних безпілотників.

О 6:26 на Івано-Франківщині оголосили відбій повітряної тривоги.

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