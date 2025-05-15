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В Івано-Франківську пролунала серія вибухів: що відомо
Сьогодні вранці регіон атакували ударні безпілотники. В Івано-Франківську було гучно.
Уранці в четвер, 15 травня, в Івано-Франківську було чути звуки вибухів під час повітряної тривоги.
Про це повідомив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків
«Дякуємо ППО! Цивільна інфраструктура не постраждала! Попередньо загиблих і потерпілих нема», — уточнив він.
Нагадаємо, повітряну тривогу на Івано-Франківщині оголосили о 4:41 через загрозу російських ударних безпілотників.
О 6:26 на Івано-Франківщині оголосили відбій повітряної тривоги.