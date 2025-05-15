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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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48k
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Зранку в Івано-Франківську пролунали вибухи

Регіон атакували ворожі БпЛА.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Робота сил ППО

Робота сил ППО / © ТСН.ua

Зранку, 15 травня, в Івано-Франківську пролунала серія вибухів, під час повітряної тривоги.

Про це повідомляє Суспільне.

«На Івано-Франківщині було чутно звуки вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного», — йдеться у повідомленні.

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків повідомив про роботу ППО в області та місті.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники в ніч проти 15 травня атакують Україну ударними безпілотниками типу Shahed.

Ми раніше інформували, що ворог атакував Київщину за допомогою БпЛА. Є постраждала людина.

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