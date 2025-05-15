- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 48k
- Час на прочитання
- 1 хв
Зранку в Івано-Франківську пролунали вибухи
Регіон атакували ворожі БпЛА.
Зранку, 15 травня, в Івано-Франківську пролунала серія вибухів, під час повітряної тривоги.
Про це повідомляє Суспільне.
«На Івано-Франківщині було чутно звуки вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного», — йдеться у повідомленні.
Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків повідомив про роботу ППО в області та місті.
Раніше повідомлялося, що російські загарбники в ніч проти 15 травня атакують Україну ударними безпілотниками типу Shahed.
Ми раніше інформували, що ворог атакував Київщину за допомогою БпЛА. Є постраждала людина.