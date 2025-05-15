Військові розповіли про ситуацію на Торецькому напрямку

Війна в Україні / © Associated Press

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Росія просунулася на Торецькому напрямку і зосереджує основні зусилля у південній та північній частинах міста Торецьк та на південному фланзі.

Про це в етері Суспільного розповів речник оперативно-тактичного угруповання «Луганськ» Дмитро Запорожець.

Він зазначив, що загарбники намагалися атакувати у напрямку селища Диліївка, використовуючи мототехніку, а також активно використовують авіацію.

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«Ворог намагається активно діяти із застосуванням авіабомб між нашими та сусідніми угрупованнями. І активно намагається застосовувати цю складову по населених пунктах нижче селища Нью-Йорк. Загалом за минулий тиждень ворог застосував понад 150 авіабомб і завдав 95 авіаційних ударів», — розповів військовий.

Раніше повідомлялося, що російські війська готові до інтенсифікації бойових дій і вже проводять її на окремих напрямках.

Ми раніше інформували, що керівник безпекових програм Центру глобалістики Стратегія ХХІ Павло Лакійчук заявив, що армія РФ наразі проводить стратегічну наступальну операцію, яка почалась ще у 2024 році, тому літом не буде ніякого окремого наступу ворога.