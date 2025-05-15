Военные рассказали о ситуации на Торецком направлении

Война в Украине / © Associated Press

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Россия продвинулась на Торецком направлении и сосредотачивает основные усилия в южной и северной частях Тореца и на южном фланге.

Об этом в эфире Общественного рассказал спикер оперативно-тактической группировки «Луганск» Дмитрий Запорожец.

Он отметил, что захватчики пытались атаковать в направлении поселка Дилиевка, используя мототехнику, а также активно используют авиацию.

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«Враг пытается активно действовать с применением авиабомб между нашими и соседними группировками. И активно пытается применять эту составляющую по населенным пунктам ниже поселка Нью-Йорк.

Ранее сообщалось, что российские войска готовы к интенсификации боевых действий и проводят ее на отдельных направлениях.

Мы ранее информировали, что руководитель программ безопасности Центра глобалистики Стратегия ХХІ Павел Лакийчук заявил, что армия РФ сейчас проводит стратегическую наступательную операцию, которая началась еще в 2024 году, поэтому летом не будет никакого отдельного наступления врага.