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Военные рассказали о ситуации на Торецком направлении
Захватчики на Торецком направлении пытались атаковать в направлении поселка Дилиевка, используя мототехнику.
Россия продвинулась на Торецком направлении и сосредотачивает основные усилия в южной и северной частях Тореца и на южном фланге.
Об этом в эфире Общественного рассказал спикер оперативно-тактической группировки «Луганск» Дмитрий Запорожец.
Он отметил, что захватчики пытались атаковать в направлении поселка Дилиевка, используя мототехнику, а также активно используют авиацию.
«Враг пытается активно действовать с применением авиабомб между нашими и соседними группировками. И активно пытается применять эту составляющую по населенным пунктам ниже поселка Нью-Йорк.
Ранее сообщалось, что российские войска готовы к интенсификации боевых действий и проводят ее на отдельных направлениях.
Мы ранее информировали, что руководитель программ безопасности Центра глобалистики Стратегия ХХІ Павел Лакийчук заявил, что армия РФ сейчас проводит стратегическую наступательную операцию, которая началась еще в 2024 году, поэтому летом не будет никакого отдельного наступления врага.