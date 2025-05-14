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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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173
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Армия РФ усиливает боевые действия на двух участках фронта

Украинские военные сообщают об усилении боеприкосновений на Покровском и Новопавловском направлениях.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Фронт

Фронт / © ТСН.ua

Российские войска готовы к интенсификации боевых действий и уже производят ее на отдельных направлениях. Фиксируется конкретное увеличение боевых столкновений в Покровском и Новопавловском направлениях.

Об этом в эфире «КИЕВ24»» сказал Виктор Трегубов, спикер оперативно-стратегической группировки войск «Хортица».

«Да, россияне могут наращивать, если очень пожелают. Если совсем перестанут считать потери, то у них есть потенциал к наращиванию живой силы. Задействуют ли они это — лучше скажут разведчики», — сказал предполагает Трегубов.

Напомним, на утро 14 мая ВСУ уничтожили 969 370 солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1240 военных. Утраты армии РФ в технике:

  • танков — 10804 (+2) ед,

  • боевых бронированных машин — 22501 (+14) ед,

  • артиллерийских систем — 27827 (+47) ед,

  • РСЗО — 1382 (+1) ед,

  • средства ПВО — 1165 (+3) ед,

  • самолетов — 372 (+0) ед,

  • вертолетов — 335 (+0) ед,

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 35860 (+82),

  • крылатые ракеты — 3197 (+0),

  • корабли /катера — 28 (+0) ед,

  • подлодки — 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн — 48382 (+126) ед,

  • специальная техника — 3884 (+0).

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Дата публикации
Количество просмотров
173
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