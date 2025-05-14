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Армия РФ усиливает боевые действия на двух участках фронта
Украинские военные сообщают об усилении боеприкосновений на Покровском и Новопавловском направлениях.
Российские войска готовы к интенсификации боевых действий и уже производят ее на отдельных направлениях. Фиксируется конкретное увеличение боевых столкновений в Покровском и Новопавловском направлениях.
Об этом в эфире «КИЕВ24»» сказал Виктор Трегубов, спикер оперативно-стратегической группировки войск «Хортица».
«Да, россияне могут наращивать, если очень пожелают. Если совсем перестанут считать потери, то у них есть потенциал к наращиванию живой силы. Задействуют ли они это — лучше скажут разведчики», — сказал предполагает Трегубов.
Напомним, на утро 14 мая ВСУ уничтожили 969 370 солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1240 военных. Утраты армии РФ в технике:
танков — 10804 (+2) ед,
боевых бронированных машин — 22501 (+14) ед,
артиллерийских систем — 27827 (+47) ед,
РСЗО — 1382 (+1) ед,
средства ПВО — 1165 (+3) ед,
самолетов — 372 (+0) ед,
вертолетов — 335 (+0) ед,
БпЛА оперативно-тактического уровня — 35860 (+82),
крылатые ракеты — 3197 (+0),
корабли /катера — 28 (+0) ед,
подлодки — 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 48382 (+126) ед,
специальная техника — 3884 (+0).