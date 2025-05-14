Дмитрий Песков / © Associated Press

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У президента РФ Владимира Путина прокомментировали вопросы распространения ядерного оружия. По словам представителя диктатора Дмитрия Пескова, это «не придаст стабильности Европе».

Об этом пишет российское пропагандистское издание ТАСС.

«Распространение ядерного оружия в ЕС не придаст безопасности и стабильности Европейскому континенту», — отметил он.

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Он добавил, что России, США и европейским странам — владельцам ядерного оружия — предпринимаются значительные усилия по формированию стратегической безопасности.

Европейское ядерное сдерживание: что известно

Президент Франции Эммануэль Макрон хочет начать «дискуссию» относительно европейского ядерного сдерживания, предоставленного Францией. Речь идет о размещении самолетов с ядерными боеголовками на территории других стран.

При этом политик отметил, что это не будет просто донатами в безопасность союзников.

«Я хочу начать дебаты, но Франция не будет платить за безопасность других. Это не будет отчислением из того, что у нас есть, и окончательное решение всегда будет за Францией. Мы готовы начать дискуссию, в частности о развертывании самолетов, вооруженных ядерными бомбами, в других европейских странах», — пояснил Эммануэль Макрон.

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